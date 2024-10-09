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Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки року
У 2024 році Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років
фото з відкритих джерел

До фінальної трійки претенденток на нагороду потрапили дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року в Європі. Про це повідомляє European Athletics.

Окрім українки, до фінальної трійки претенденток на нагороду потрапили дві бігунки – нідерландка Фемке Бол та британка Кілі Годжкінсон.

Магучіх у трійці претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року
Магучіх у трійці претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2024 року
фото: X/European Athletics

У чоловіків за нагороду позмагаються шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс, норвезький бігун Якоб Інгебрігтсен та грецький стрибун у довжину Мілітадіс Тентоглу.

Церемонія нагородження переможців відбудеться 26 жовтня у Скоп’є (Північна Македонія).

Нагадаємо, у 2024-му Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років. Українка на етапі Діамантової ліги у Парижі з першої спроби злетіла на 2,10 м. А менше ніж за місяць вона стала олімпійською чемпіонкою.

Крім Олімпійських ігор, улітку-2024 Ярослава виграла всі турніри, в яких брала участь, включно з чемпіонатом Європи та фіналом Діамантової ліги. Не було їй рівних і взимку.

Єдиним турніром у приміщенні, з якого вона повернулася без «золота», став чемпіонат світу в Глазго. Але й там учениця Тетяни і Сергія Степанових виграла медаль, ставши срібною призеркою.

Як повідомлялося, Європейська легка атлетика розпочала голосування за найкращих легкоатлетів і легкоатлеток континенту у 2024 році

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Теги: Ярослава Магучіх легка атлетика легкоатлет Європа спорт

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