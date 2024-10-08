Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпіадах збирається взяти участь

Магучіх: У мене у планах ще дві Олімпіади

23-річна українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпійських іграх планує взяти участь:

«Стрибають десь до 35 років. У мене у планах ще дві Олімпіади. Тобто Австралія-2032 і все. Мені буде 31 і якраз ще можна стрибати» , – сказала Магучіх.

Також вона розповіла про свої нові цілі.

«Стрибати ще вище, виборювати ще більше золотих нагород. Дуже хочеться бути дворазовою олімпійською чемпіонкою. Звичайно, ще не побитий олімпійський рекорд – 2,06 м. Дуже хочеться побити, до цього йдемо. Почнеться наступний етап підготовки до Лос-Анджелесу, і ставлю собі за мету побити цей олімпійський рекорд», – розповіла українка.

Нагадаємо, у 2024-му Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років. Українка на етапі Діамантової ліги у Парижі з першої спроби злетіла на 2,10 м. А менше ніж за місяць вона стала олімпійською чемпіонкою.

Крім Олімпійських ігор, улітку-2024 Ярослава виграла всі турніри, в яких брала участь, включно з чемпіонатом Європи та фіналом Діамантової ліги. Не було їй рівних і взимку.

Єдиним турніром у приміщенні, з якого вона повернулася без «золота», став чемпіонат світу в Глазго. Але й там учениця Тетяни і Сергія Степанових виграла медаль, ставши срібною призеркою.