Протидія Росії та Китаю в Арктиці: Канада та Північна Європа об'єднують зусилля

Bloomberg: Канада та Північна Європа об'єднаються у коаліцію проти РФ та КНР

Канада працює з країнами Північної Європи над створенням нової арктичної коаліції безпеки. Про це пише агентство Bloomberg. Там уточнили, що МЗС Канади минулого тижня провело зустріч із міністрами закордонних справ Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії, де порушувалося питання «безпеки в Арктиці».

«Канада працює з державами Північної Європи над створенням нової арктичної безпекової коаліції, яка виключить Росію і дасть (учасникам, – «Главком») можливість для спільної координації оборони, розвідки та забезпечення кібербезпеки», – йдеться в статті.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що переговори з питань безпеки між північними союзниками потрібні, оскільки вони більше не зустрічаються на політичному рівні в закритому режимі, частково через присутність Росії в Арктичній раді. Північні країни тепер є членами НАТО після вступу Швеції на початку цього року.

«Довгий час Канада думала, що нас захищає наша географія. Але зараз ми повинні враховувати, що ми країна, яка стоїть перед Росією, і через зміну клімату все більше країн цікавляться Арктикою, включаючи Китай», – сказала вона.

Як нагадало видання, Канада пообіцяла посилити свою військову присутність в Арктиці після вторгнення Росії в Україну, а зростаючий інтерес Китаю до крайньої півночі зруйнував його відчуття безпеки на величезних північних територіях. Уряд прем’єр-міністра Джастіна Трюдо також намагається довести США, що він є надійним партнером у сфері оборони, особливо враховуючи, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп робить великий акцент на тому, щоб союзники сплачували свою частку витрат на безпеку.

«США надзвичайно стурбовані нездатністю Канади захистити північний фланг континенту і тиснуть на країну, щоб вона досягла мети Організації Північноатлантичного договору щодо витрачання 2% або більше ВВП на оборону. Двадцять три з 32 членів досягають порогу. У липні Трюдо пообіцяв досягти позначки до 2032 року, але надав мало конкретних деталей», – йдеться у статті.

Раніше Китай заявив, що кораблі його берегової охорони вперше увійшли до Північного Льодовитого океану, патрулюючи води разом із російськими кораблями.

До слова, Міністерство оборони США опублікувало оновлену стратегію щодо Арктики. У документі йдеться, що модернізація обумовлена ​​зростаючими наслідками змін клімату та великими геополітичними змінами, серед яких війна в Україні, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та розширення співробітництва між Москвою та Пекіном.