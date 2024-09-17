Став відомий гонорар Магучіх за перемогу в Діамантовій лізі

Стрибунка у висоту виграла всі чотири етапи та фінал сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх за перемогу в сезоні Діамантової ліги отримала 70 тисяч доларів.

За перемогу на етапі Діамантової ліги атлети одержують по 10 тисяч доларів, а за золото у фіналі – 30 тисяч. Українська стрибунка у висоту виграла всі чотири етапи та фінал сезону. Таким чином, призові Магучіх становили 40+30 тисяч доларів, тобто 70 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Діамантова ліга є щорічною серією престижних комерційних змагань із легкої атлетики.

Як повідомлялося, у 2024 році Ярослава Магучіх втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги.

Крім того, Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2024 у Парижі. Для здобуття нагороди спортсменці вистачило взяти з першої спроби висоту 2 м. Також українка є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу у приміщенні та на відкритому повітрі та чемпіонкою Європи.