Дев'ять країн домовились перетворити Середземномор'я на хаб «зеленої» енергетики

Низка країн Європейського Союзу зобов’язуються перетворити Середземномор’я на джерело для відновлюваної енергетики

Представники дев'яти південних країн Європейського союзу заявили, що вони зосереджені на видобутку морської вітрової та сонячної енергії, щоб перетворити Середземномор'я на хаб відновлюваної енергетики та зробити внесок у зниження ризиків від зміни клімату. Про це пише Associated Press.

Зазначається, що міністри енергетики Кіпру, Словенії та Мальти, а також голова Мінекономіки Хорватії та представники Греції, Італії, Франції, Португалії та Іспанії в опублікованій заяві розповіли про роботу над спільними транскордонними проєктами у сфері відновлюваної енергетики без бюрократії.

Вони закликали Єврокомісію очолити дослідження щодо потенціалу відновлюваної енергії в регіоні, на основі якого надалі можуть бути прийняті наступні рішення та дії, спрямовані на рух уперед у роботі над цими проєктами. Відповідна заява була зроблена після зустрічі на міністерському рівні так званої групи MED9 у кіпрській Ларнаці.

Глава Міненерго Кіпру Джордж Папанастасіу розповів, що країни, що входять до MED9, шукають способи генерації «зеленої» енергії на морських платформах. Адже у Європі зменшується площа землі, на якій можна було б будувати подібні проєкти.

Папанастасіу сказав, що деякі країни вже запровадили пілотні проєкти офшорної вітрової енергії на мілководді, результати яких вивчатимуть інші країни MED9 для адаптації своїх власних установок. Існують також плани щодо хвильової енергії та плавучих фотоелектричних установок, оскільки в південній Європі є більші можливості для таких технологій завдяки великій кількості сонячного світла.

До слова, французька компанія запропонувала використати джерело енергії, про яке раніше не звертали уваги: ​​тектонічні рухи. Французька компанія CGG (Compagnie Générale de Géophysique-Veritas) запропонувала рішення, засноване на її глибоких знаннях про геофізичні явища, яке не тільки використовуватиме потенціал геотермальної енергії, але також вироблятиме водень і зелений аміак, два види палива без викидів, які можуть запобігти кризі в європейській автомобільній промисловості.