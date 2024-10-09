Росія повинна визнати, що Європа має кордони

Виступ Президента на саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

Дуже дякую, Андрею! Шановний Прем'єр-міністре Пленковичу! Шановні колеги! Ваші Високоповажності! Шановні журналісти!

Я радий бачити вас усіх і вдячний за роботу, яку ми зробили разом – Україна й ваші країни. Це наша третя зустріч у такому форматі, і я вдячний усім вам за вашу підтримку України, українського народу. Дякую, Андрею, за сьогоднішній день, за наших дітей. Щиро дякую за вашу гостинність до наших поранених воїнів, які відновлюються тут, у ваших країнах, і особливо – за вашу участь у Саміті миру, як сказав Андрей, за Саміт миру та негайне приєднання до підсумкового комюніке – усі ви справді намагаєтеся закінчити цю війну у справедливий спосіб. Це дуже важливо для нас. І ми цінуємо відносини між нашими народами, усе, що зміцнює нас і робить світ стабільнішим. На жаль, стабільність стає рідкісним ресурсом. Тому кожне джерело безпеки для людей, кожне джерело справжнього миру в міжнародних відносинах є цінним.

Нікому у Європі не потрібно нагадувати, наскільки важлива стабільність для Балкан. Так само, як і ситуація у Східній Європі, те, що відбувається на Балканах, визначає, чи страждає Європа від війни. Ось чому опір України російському вторгненню є умовою вашої стабільності. Якби Росії вдалося підкорити нашу країну й поставити під загрозу всю Східну Європу, немає сумнівів, що наступним регіоном, який Москва використала б для дестабілізації Європи, були б країни Балтії або Балкани. Тому ми поділяємо спільну зацікавленість у тому, щоб Росія не мала сили продовжувати свою агресію або втручатися в життя інших країн.

Дорогі друзі!

Ми повинні зробити все, щоб зменшити здатність Росії дестабілізувати Європу та світ.

По-перше, я вдячний кожній країні, яка вже уклала з нами, з Україною, двосторонню безпекову угоду. Станом на зараз є 26 угод. Більшість із тих, хто представлений на нашому сьогоднішньому саміті, вже є частиною цього. І я запрошую всіх інших. Дуже важливо, щоб ця структура безпеки охоплювала всю Європу. Коли країни об'єднані міцними безпековими зв’язками, цю тканину миру стає неможливо розірвати зовнішнім втручанням.

Друге. Війна Росії проти нас, проти нашого народу, проти України демонструє світові, який вигляд має сучасна війна. Кожен лідер повинен зосередитися на тому, щоб його армія була технологічно розвиненою. І ми пропонуємо співпрацю в цьому. І Україна здатна виробляти більш сучасне озброєння, і для цього нам потрібні інвестиції. І це допоможе нам зараз. Але після цієї війни це стане гарантією міцності ваших власних арсеналів. Виробництво безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, обладнання та боєприпасів в Україні – це можливості для вашого регіону також захистити свій мир. І я хочу наголосити на виробництві боєприпасів. Ваш регіон має тут потенціал. Будь ласка, інвестуйте в розвиток цих галузей у ваших країнах, особливо в компоненти для боєприпасів.

Третє. Попри значну політичну напруженість, ми повинні забезпечити, щоб наша єдність у Європі залишалася якомога стабільнішою. Якщо Європа не буде єдиною, якщо вона не об'єднається сьогодні, вона не буде мирною. Тому інтеграційні процеси, які розпочалися, повинні досягти своїх результатів. ЄС має об'єднати весь континент – усі демократичні країни Європи, включно з усіма вашими країнами, і всім цим регіоном, і нашою Східною Європою. І я дякую всім, хто підтримує членство України в ЄС. Цього неодмінно буде досягнуто. І ми повинні координувати наші зусилля для швидшого спільного успіху. Я пропоную ще тісніше співпрацювати з країнами-кандидатами на рівні команд, щоб зробити нашу інтеграцію легшою.

Далі. Нещодавно у межах зустрічі G7+ у Нью-Йорку ми підписали декларацію про відновлення України. Її вже підтримали понад 30 країн. І я запрошую всіх інших партнерів приєднатися до неї. Це прискорить економічне зростання для всіх нас і зміцнить нашу українську стійкість.

І ми говоримо не лише про відбудову того, що було зруйноване Росією, цією війною, а й про створення нових енергетичних, промислових і соціальних можливостей, які зроблять Європу сильнішою та конкурентом на глобальному рівні. Це відіграватиме таку саму роль у нашому столітті, як і план Маршалла для зміцнення Європи в минулому столітті.

П'яте. Із липня ми працюємо над пунктами Формули миру, і до листопада буде готовий документ – Основи миру, у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни. І ми готуємо другий Саміт миру. І я дякую всім, хто бере участь у цьому процесі.

І, звичайно, залишається питання, як змусити Росію до миру. І як змусити відповідальних за війну дотримуватися Формули миру?

Зараз Росія уникає чесної дипломатії.

І саме тому ми в Україні розробили план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру. Для нас це План перемоги. Для кожної з ваших країн – це план надійної стабільності. Коли План буде повністю реалізований, Росія втратить здатність загрожувати нам, загрожувати Європі.

План був представлений Сполученим Штатам – нашому найбільшому донору у сфері безпеки. Зараз ми ділимося його положеннями з усіма, хто може допомогти нам досягти його цілей. Ви можете допомогти з ключовою геополітичною метою.

Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією.

Ваші країни й люди зацікавлені в такому результаті так само, як і ми. Ось чому запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий. Тож я дякую всім тим, хто сьогодні налаштований по-справжньому рішуче.

У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року.

І ми розраховуємо на лідерство Президента Байдена. Ми розраховуємо на потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу. І ми розраховуємо на кожного з вас – на всіх вас.

Разом ми зможемо досягти всього, що нам потрібно.

Щиро дякую! Ще раз дякую, Андрею, за запрошення!

Слава Україні!