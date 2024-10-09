Головна Думки вголос Володимир Зеленський
search button user button menu button
Володимир Зеленський Президент України

Росія повинна визнати, що Європа має кордони

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: ми повинні зробити все, щоб зменшити здатність Росії дестабілізувати Європу та світ.
фото: glavcom.ua

Виступ Президента на саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

Дуже дякую, Андрею! Шановний Прем'єр-міністре Пленковичу! Шановні колеги! Ваші Високоповажності! Шановні журналісти!

Я радий бачити вас усіх і вдячний за роботу, яку ми зробили разом – Україна й ваші країни. Це наша третя зустріч у такому форматі, і я вдячний усім вам за вашу підтримку України, українського народу. Дякую, Андрею, за сьогоднішній день, за наших дітей. Щиро дякую за вашу гостинність до наших поранених воїнів, які відновлюються тут, у ваших країнах, і особливо – за вашу участь у Саміті миру, як сказав Андрей, за Саміт миру та негайне приєднання до підсумкового комюніке – усі ви справді намагаєтеся закінчити цю війну у справедливий спосіб. Це дуже важливо для нас. І ми цінуємо відносини між нашими народами, усе, що зміцнює нас і робить світ стабільнішим. На жаль, стабільність стає рідкісним ресурсом. Тому кожне джерело безпеки для людей, кожне джерело справжнього миру в міжнародних відносинах є цінним.

Нікому у Європі не потрібно нагадувати, наскільки важлива стабільність для Балкан. Так само, як і ситуація у Східній Європі, те, що відбувається на Балканах, визначає, чи страждає Європа від війни. Ось чому опір України російському вторгненню є умовою вашої стабільності. Якби Росії вдалося підкорити нашу країну й поставити під загрозу всю Східну Європу, немає сумнівів, що наступним регіоном, який Москва використала б для дестабілізації Європи, були б країни Балтії або Балкани. Тому ми поділяємо спільну зацікавленість у тому, щоб Росія не мала сили продовжувати свою агресію або втручатися в життя інших країн.

Дорогі друзі!

Ми повинні зробити все, щоб зменшити здатність Росії дестабілізувати Європу та світ.

По-перше, я вдячний кожній країні, яка вже уклала з нами, з Україною, двосторонню безпекову угоду. Станом на зараз є 26 угод. Більшість із тих, хто представлений на нашому сьогоднішньому саміті, вже є частиною цього. І я запрошую всіх інших. Дуже важливо, щоб ця структура безпеки охоплювала всю Європу. Коли країни об'єднані міцними безпековими зв’язками, цю тканину миру стає неможливо розірвати зовнішнім втручанням.

Друге. Війна Росії проти нас, проти нашого народу, проти України демонструє світові, який вигляд має сучасна війна. Кожен лідер повинен зосередитися на тому, щоб його армія була технологічно розвиненою. І ми пропонуємо співпрацю в цьому. І Україна здатна виробляти більш сучасне озброєння, і для цього нам потрібні інвестиції. І це допоможе нам зараз. Але після цієї війни це стане гарантією міцності ваших власних арсеналів. Виробництво безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, обладнання та боєприпасів в Україні – це можливості для вашого регіону також захистити свій мир. І я хочу наголосити на виробництві боєприпасів. Ваш регіон має тут потенціал. Будь ласка, інвестуйте в розвиток цих галузей у ваших країнах, особливо в компоненти для боєприпасів.

Третє. Попри значну політичну напруженість, ми повинні забезпечити, щоб наша єдність у Європі залишалася якомога стабільнішою. Якщо Європа не буде єдиною, якщо вона не об'єднається сьогодні, вона не буде мирною. Тому інтеграційні процеси, які розпочалися, повинні досягти своїх результатів. ЄС має об'єднати весь континент – усі демократичні країни Європи, включно з усіма вашими країнами, і всім цим регіоном, і нашою Східною Європою. І я дякую всім, хто підтримує членство України в ЄС. Цього неодмінно буде досягнуто. І ми повинні координувати наші зусилля для швидшого спільного успіху. Я пропоную ще тісніше співпрацювати з країнами-кандидатами на рівні команд, щоб зробити нашу інтеграцію легшою.

Далі. Нещодавно у межах зустрічі G7+ у Нью-Йорку ми підписали декларацію про відновлення України. Її вже підтримали понад 30 країн. І я запрошую всіх інших партнерів приєднатися до неї. Це прискорить економічне зростання для всіх нас і зміцнить нашу українську стійкість.

І ми говоримо не лише про відбудову того, що було зруйноване Росією, цією війною, а й про створення нових енергетичних, промислових і соціальних можливостей, які зроблять Європу сильнішою та конкурентом на глобальному рівні. Це відіграватиме таку саму роль у нашому столітті, як і план Маршалла для зміцнення Європи в минулому столітті.

П'яте. Із липня ми працюємо над пунктами Формули миру, і до листопада буде готовий документ – Основи миру, у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни. І ми готуємо другий Саміт миру. І я дякую всім, хто бере участь у цьому процесі.

І, звичайно, залишається питання, як змусити Росію до миру. І як змусити відповідальних за війну дотримуватися Формули миру?

Зараз Росія уникає чесної дипломатії.

І саме тому ми в Україні розробили план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру. Для нас це План перемоги. Для кожної з ваших країн – це план надійної стабільності. Коли План буде повністю реалізований, Росія втратить здатність загрожувати нам, загрожувати Європі.

План був представлений Сполученим Штатам – нашому найбільшому донору у сфері безпеки. Зараз ми ділимося його положеннями з усіма, хто може допомогти нам досягти його цілей. Ви можете допомогти з ключовою геополітичною метою.

Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією.

Ваші країни й люди зацікавлені в такому результаті так само, як і ми. Ось чому запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий. Тож я дякую всім тим, хто сьогодні налаштований по-справжньому рішуче.

У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року.

І ми розраховуємо на лідерство Президента Байдена. Ми розраховуємо на потужні та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які принесуть безпеку і мир у Європу. І ми розраховуємо на кожного з вас – на всіх вас.

Разом ми зможемо досягти всього, що нам потрібно.

Щиро дякую! Ще раз дякую, Андрею, за запрошення!

Слава Україні!

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія інвестиції саміт армія війна путін Європа Україна озброєння Москва запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У серпні Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини
Виплати та пільги для дезертирів: експерти заявили про правову колізію
Сьогодні, 10:30
4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина начальника обласного Пенсійного фонду викрили на незаконному збагачені
Скільки корупціонерів у МСЕК отримали тюремні строки: статистика
Вчора, 19:48
Свято-Троїцький храм, Маріуполь квітень 2022 року
Викрадені Росією артефакти культурної спадщини помічено на міжнародному чорному ринку
6 жовтня, 18:13
Між Іраном та Ізраїлем немає кордону
Ракетна атака Ірану. Перші висновки
2 жовтня, 15:51
29 вересня Росія атакувала Запоріжжя КАБами
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів застосувала Росія по Україні цього тижня
29 вересня, 12:42
Зеленський подякував обом партіям Сенату за військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України
Зеленський ознайомив членів Сенату США з планом перемоги
26 вересня, 21:00
У НАТО зазначили, що було випробувано понад 60 систем і технологій протидії дронам
Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії безпілотникам
19 вересня, 21:34
Ми маємо вимріяти Україну, на яку світ буде дивитись не тільки із захватом через нашу мужність і співчуттям через наші втрати, але надією та натхненням
Де наше бачення Перемоги та життя після неї?
15 вересня, 14:43
Триває 931-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 11 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
11 вересня, 07:59

Володимир Зеленський

Росія повинна визнати, що Європа має кордони
Росія повинна визнати, що Європа має кордони
Не може бути справедливого миру без України
Не може бути справедливого миру без України
Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття
Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття
Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії
Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – Володимир Зеленський
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – Володимир Зеленський
Витримати та виграти протистояння путінській Росії – це комплексна робота
Витримати та виграти протистояння путінській Росії – це комплексна робота

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
26K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
5932
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
4322
Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп

Новини

СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua