Збірна України з футзалу зазнала поразки від Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024

На цьогорічній світовій першості Україна повторила національний рекорд – вдруге в історії пробилась у півфінал

а зазнала поразки від Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024 – програла з рахунком 2:3. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

На цьогорічній світовій першості Україна повторила національний рекорд – вдруге в історії пробилась у півфінал. Вперше «синьо-жовті» виступали на цій стадії на дебютному ЧС-1996. Тоді «синьо-жовті» поступились Іспанії за вихід у фінал (1:4), а у матчі за третє місце зазнали поразки від Росії (2:3).

Суперником України у півфіналі на чемпіонаті світу-2024 з футзалу стала Бразилія — найтитулованіша збірна у світі. На рахунку бразильців п'ять чемпіонських титулів з дев'яти розіграшів світової першості. Зокрема на мундіалі у 1996 році українці теж зустрічалися з Бразилією: стали єдиною командою, що не програла на тому турнірі майбутнім чемпіонам (2:2 на груповому етапі).

Чемпіонат світу з футзалу. Півфінал

Україна – Бразилія – 2:3

Голи: Чернявський, 18, Корсун, 29 – Семенченко, 21 (а), Дієго, 22, 36

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Вже 21 вересня національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру.