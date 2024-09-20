Ярослава Магучіх боротиметься за звання найкращої легкоатлетки року Європи

Влітку-2024 Ярослава виграла всі турніри, в яких брала участь

Європейська легка атлетика розпочала голосування за найкращих легкоатлетів і легкоатлеток континенту у 2024 році, повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України

Імена переможців оголосять 26 жовтня на урочистій церемонії у Скоп’є, а чи буде серед них українка Ярослава Магучіх, багато в чому залежить від уболівальників.

У 2024-му Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років. Українка на етапі Діамантової ліги у Парижі з першої спроби злетіла на 2,10 м. А менше ніж за місяць вона стала олімпійською чемпіонкою.

Крім Олімпійських ігор, улітку-2024 Ярослава виграла всі турніри, в яких брала участь, включно з чемпіонатом Європи та фіналом Діамантової ліги. Не було їй рівних і взимку. Єдиним турніром у приміщенні, з якого вона повернулася без «золота», став чемпіонат світу в Глазго. Але й там учениця Тетяни і Сергія Степанових виграла медаль, ставши срібною призеркою.

Усі ці успіхи і стали запорукою того, що Магучіх увійшла до списку легкоатлеток, які претендують на звання найкращої в Європі.

Голосування триватиме до 29 вересня на сайті Європейської легкої атлетики. Для того, аби проголосувати, потрібно обрати ваших кандидатів та підтвердити свій голос, увійшовши в уже існуючий акаунт або створивши його.