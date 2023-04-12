«Манчестер Сіті» розгромив «Баварію» в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів: результати 11 квітня (відео)

У чвертьфіналі ЛЧ знову відзначився Ерлінг Холанд

Знову феєрить зірка Ерлінга Холанда

У вівторок, 11 квітня, на європейських футбольних полях пройшли перші матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

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В Англії «Манчестер Сіті» тричі відзначився у воротах німецької «Баварії», результативно перемігши в матчі, а в Португалії на "Ештадіу та Луш" місцева «Бенфіка» двічі пропустила і поступилася італійському «Інтеру».

«Манчестер Сіті» в першому таймі виглядав набагато краще за гостей і домігся мінімальної переваги завдяки чудовому дальньому удару Родрі. Незважаючи на перевагу, господарі не виглядали абсолютно безнадійно. Німецькій команді вдалося кілька разів огризнутися біля воріт Едерсона.

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Все змінилося у другому таймі. Чемпіон Німеччини просто поплив, дозволивши англійцям творити на полі абсолютно все. Бернарду Сілва та Холанд довели рахунок до розгромного.

«Манчестер Сіті» Англія – «Баварія» Німеччина 3:0 (1:0, 2:0)

Голи : 1:0 - 27 Родрі, 2:0 - 70 Бернарду Сілва, 3:0 - 76 Холанд.

У Португалії «Бенфіка» не змогла чинити опір італійському гранду, пропустивши на початку та наприкінці другого тайму.

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«Бенфіка» Португалія – «Інтер» Італія 0:2 (0:0, 0:2)

Голи : 0:1 - 51 Барелла, 0:2 - 82, пенальті Лукаку.

Ігри у відповідь заплановані на середу, 19 квітня. 12 квітня відбудуться ще одні перші матчі 1/4 фіналу ЛЧ: «Реал Мадрид» прийме «Челсі», а «Наполі» вирушить у гості до «Мілана».