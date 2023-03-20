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«Не ставтеся до ЗСУ, як до футбольної команди»: український військовий про контрнаступ

Софія Сидоренко
glavcom.ua
«Не ставтеся до ЗСУ, як до футбольної команди»: український військовий про контрнаступ
фото: vn.20minut.ua

За словами Єгора Фірсова, ворог збудував укріплення та проводить відеоспостереження за всією територією фронту

Колишній народний депутат Єгор Фірсов, який зараз служить у 109-тій бригаді територіальної оборони заявив, що варто ставитися до розмов про контрнаступ з відповідальністю. Про це він написав у фейсбук.

«Кажу відверто — мене починає дратувати те, що з кожного кута я чую про «контрнаступ».

Де б не відкрив відео чи текст – скрізь «компетентна» інфа про «контрнаступ»», – пише Єгор Фірсов. 

За його словами, військові витрачають дуже багато сил, аби відбити у противників посадку в 300 метрах від позицій ЗСУ. Єгор Фірсов зазначає, що ворог зробив висновки.Тепер не можна очікувати такого контрнаступу, як був на Харківщині: звільнення значної території, а саме 150 населених пунктів, майже без втрат.

«Це я не до того, що не треба звільняти території. Я до того, що не варто ставитися до ЗСУ, як до футбольної команди, спонукаючи оплесками і гаслами до бою», – зазначив військовий.

Єгор Фірсов зазначив, що контрнаступ буде, але тоді коли з’явиться можливість і закінчиться підготовка. 

«Але коли б він не почався, ми маємо ставитись до розмов про нього з відповідальністю. Тому що слова формують суспільну думку, а суспільна думка впливає на рішення політиків, в тому числі і західних. Політики ж, у свою чергу, ставлять завдання військовим. І якщо ці завдання продиктовані очікуваннями електорату, а не можливостями армії і  воєнною доцільністю, то це багато крові, життів і розчарувань», – підсумував військовий. 

Нагадаємо, що раніше ISW заявив про можливість для України розпочати контрнаступ.

Теги: депутат військові Єгор Фірсов звільнення ворог відео контрнаступ

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