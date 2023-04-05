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Тренер Гераскевич звинуватив міністра Гутцайта у знищенні українського спорту на користь Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тренер Гераскевич звинуватив міністра Гутцайта у знищенні українського спорту на користь Росії
Вадим Гутцайт
фото: Главком

Міністерство молоді та спорту України забороняє українцям змагатися з росіянами

Уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де є росіяни. Заборона включає і відбірні змагання на Олімпіаду-2024. 

Тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич обурений таким рішенням і звинувачує міністра молоді та спорту, президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта у знищенні медаленосних для нашої країни видів спорту.

«Тисячі тих, хто займався фехтуванням, настільним тенісом, боротьбою, та ін., тепер не мають жодної перспективи потрапляння на чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Скоро найвидатніші українські тренери стануть нікому не потрібними. Крок за кроком пан Гутцайт знищуватиме український спорт, поки матиме для цього можливість», – написав він у своєму Facebook.

У дописі натякається, що Гутцайт робить це на користь Росії навмисно, оскільки мав спільний бізнес із головою Олімпійського комітету Росії Станіславом Поздняковим.

Раніше повідомлялося, що Вадим Гутцайт був співвласником компанії «Альтаир» у російському місті Лобня, розташованому в 15 км від Москви. Власниками компанії, крім міністра молоді та спорту, були також російський фехтувальник, підполковник збройних сил російської армії Станіслав Поздняков і російський фехтувальник, полковник збройних сил російської армії Ільгар Мамедов.

Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів України, член НОК Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів у відборі на Олімпіаду. Відомі українські спортсмени й не тільки вважають, що таке рішення лише шкодить нашим спортсменам, а Національний олімпійський комітет та Кабінет міністрів України обрали невірну тактику.

Напередодні Міністерство молоді і спорту України внесло ясність стосовно участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді.

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Теги: олімпійські ігри Станіслав Поздняков Вадим Гутцайт Михайло Гераскевич російські спортсмени спорт

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