Мер Хмельницького пообіцяв позбавити Московську церкву землі

Відповідне рішення планують ухвалити на позачерговій сесії

На позачерговій сесії Хмельницької міської ради планують припинити користування УПЦ(МП) усіма земельними ділянками на території громади. Також, ініціюють таке рішення обласної та районної рад, – про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

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«Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені», – написав Олександр Симчишин.

Нагадаємо, у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

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Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму.