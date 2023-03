Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення

Спецдоповідачка ООН не хоче відсторонення спортсменів із рф, які воювали, бо вони «виконували накази»

Спеціальна доповідачка ООН у галузі культурних прав Александра Ксантакі заявила, що зі змагань не потрібно виключати російських спортсменів, які воювали проти України, бо вони нібито лише «виконували накази».

Про це вона написала у Twitter під час дискусії з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Last week I met with 188 athletes from all over the world. All who spoke accepted that excluding Russian athletes from sports raises important issues. ALL associations of the Global South who spoke said that Russian athletes should be allowed as neutral athletes… March 26, 2023

Так, українець запитав, чи потрібно відсторонювати росіян, «якщо вони охоче і радо йдуть воювати». Ксантакі відповіла так: «Ні. Їх слід відсторонити, якщо вони скоїли злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид або пропагували війну».

ANOC meetings on which the “Global South” relies is a shame of the international sports community.



A Russian propagandist Pozdnyakov who is openly and articulately in support of the war, speaks from the stage at these meetings with lectures on ethics. March 26, 2023

Після цього Гераскевич перепитав, чи потрібно дозволяти змагатися людям, які на передовій перебувають в армії окупантів і беруть участь у бойових діях.

Ксантакі знову заперечила: «Ні. Чоловіки в усьому світі покликані брати участь у війнах. Ми не можемо притягнути до відповідальності всіх людей, які беруть участь у незаконних війнах їхніх держав, які виконують накази. Тих, хто здійснює злочини, ми повинні відсторонювати».

No. They should be suspended if they committed crimes against humanity, war crimes, genocide or propaganda for war. — UN Special Rapporteur Cultural Rights (@AlexXanthaki) March 26, 2023

Постійний представник в ООН Сергій Кислиця відповів, що такими заявами Ксантакі «наважується кинути виклик здоровому глузду та моральним нормам». Кислиця наголосив, що слова Ксантакі не можна вважати позицією ООН.

Представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві теж заявило, що спеціальні доповідачі не виступають від імені ООН.

«Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини, зокрема спецдоповідачка з культурних прав, є експертами з різних галузей знань, які діють в особистій якості, висловлюють свої персональні думки в доповідях країнам-членам ООН і жодним чином не виступають від імені ООН», – наголошує представництво.

Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зауважив, що російські спортсмени не повинні підтримувати бойові дії своєї країни і використовувати «Z-символіку» на змаганнях