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Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
фото з відкритих джерел

Спецдоповідачка ООН не хоче відсторонення спортсменів із рф, які воювали, бо вони «виконували накази»

Спеціальна доповідачка ООН у галузі культурних прав Александра Ксантакі заявила, що зі змагань не потрібно виключати російських спортсменів, які воювали проти України, бо вони нібито лише «виконували накази».

Про це вона написала у Twitter під час дискусії з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Так, українець запитав, чи потрібно відсторонювати росіян, «якщо вони охоче і радо йдуть воювати». Ксантакі відповіла так: «Ні. Їх слід відсторонити, якщо вони скоїли злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид або пропагували війну».

Після цього Гераскевич перепитав, чи потрібно дозволяти змагатися людям, які на передовій перебувають в армії окупантів і беруть участь у бойових діях.

Ксантакі знову заперечила: «Ні. Чоловіки в усьому світі покликані брати участь у війнах. Ми не можемо притягнути до відповідальності всіх людей, які беруть участь у незаконних війнах їхніх держав, які виконують накази. Тих, хто здійснює злочини, ми повинні відсторонювати».

Постійний представник в ООН Сергій Кислиця відповів, що такими заявами Ксантакі «наважується кинути виклик здоровому глузду та моральним нормам». Кислиця наголосив, що слова Ксантакі не можна вважати позицією ООН.

Представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві теж заявило, що спеціальні доповідачі не виступають від імені ООН.

«Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини, зокрема спецдоповідачка з культурних прав, є експертами з різних галузей знань, які діють в особистій якості, висловлюють свої персональні думки в доповідях країнам-членам ООН і жодним чином не виступають від імені ООН»,  – наголошує представництво.

Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зауважив, що російські спортсмени не повинні підтримувати бойові дії своєї країни і використовувати «Z-символіку» на змаганнях

Теги: скандал пост геноцид спорт Сергій Кислиця ООН

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