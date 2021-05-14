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    Тренер «Ліверпуля» Клопп встановив особисте досягнення, Фернандеш – історичне

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    Бруну Фернандеш став найрезультативнішим півзахисником Прем'єр-ліги - Тренер «Ліверпуля» Клопп встановив особисте досягнення, Фернандеш – історичне
    Бруну Фернандеш став найрезультативнішим півзахисником Прем'єр-ліги
    Фото з відкритих джерел

    «Червоні» переграли на виїзді «Манчестер Юнайтед» і наблизилися до зони Ліги чемпіонів

    В перенесеному матчі 34 туру чемпіонату Англії «Ліверпуль» переграв на виїзді «Манчестер Юнайтед» – 4:2. Для тренера «червоних» Юргена Клоппа цей успіх став першим на стадіоні «Олд Траффорд». До цього за шість матчів в якості головного тренера «Ліверпуля» його команда чотири рази зіграла внічию і двічі зазнала поразки.

    У складі господарів один з м'ячів забив Бруну Фернандеш. Для португальця – це 28-й гол у всіх турнірах поточного сезону. Таким чином він побив рекорд Френка Лемпарда по голам за сезон серед півзахисників ліги. Екс-гравець «Челсі» і «Манчестер Сіті» відзначився 27 разів у сезоні-2009/10.

    Фернандеш у цьому сезоні зіграв 56 матчів за МЮ в усіх турнірах, забив 28 м'ячів і віддав 16 гольових передач.

    «Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрав 70 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці. «Ліверпуль» (60) – піднявся на п'яте місце. У підопічних Юргена Клоппа один матч в запасі. Вони відстають від «Челсі», який іде четвертим, на чотири очки.

    Тим часом, київське «Динамо», хоча й не забило «Зорі» пенальті, виграло Кубок України.

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    Теги: Кубок України Манчестер Бруну Фернандеш
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