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    Марадона став головою правління футбольного клубу, за який виступає екс-динамівець Мілевський

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    Дієго Марадона
    Дієго Марадона

    Контракт розраховано на три роки

    Аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона став головою правління брестського «Динамо».

    Контракт підписаний на три роки.

    Повідомляється, що Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію брестського «Динамо».

    Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення чемпіонату світу в Росії.

    «У Emirates Palace (Абу-Дабі) відбудеться прес-конференція за участю Дієго Марадони і представників клубу. Про дату проведення прес-конференції буде оголошено додатково », - повідомила прес-служба клубу.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський
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