Марадона став головою правління футбольного клубу, за який виступає екс-динамівець Мілевський

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Дієго Марадона

Контракт розраховано на три роки

Аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона став головою правління брестського «Динамо».

Контракт підписаний на три роки.

Повідомляється, що Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію брестського «Динамо».

Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення чемпіонату світу в Росії.

«У Emirates Palace (Абу-Дабі) відбудеться прес-конференція за участю Дієго Марадони і представників клубу. Про дату проведення прес-конференції буде оголошено додатково », - повідомила прес-служба клубу.