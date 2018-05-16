Марадона став головою правління футбольного клубу, за який виступає екс-динамівець Мілевський
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Контракт розраховано на три роки
Аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона став головою правління брестського «Динамо».
Контракт підписаний на три роки.
Повідомляється, що Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію брестського «Динамо».
Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення чемпіонату світу в Росії.
«У Emirates Palace (Абу-Дабі) відбудеться прес-конференція за участю Дієго Марадони і представників клубу. Про дату проведення прес-конференції буде оголошено додатково », - повідомила прес-служба клубу.
Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест".— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.
Марадона приступит к своим полномочиям после окончания Чемпионата мира в России. https://t.co/Mt5AcW4U8d