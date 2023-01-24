Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Марченко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Марченко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)
фото з відкритих джерел

Представник України у фіналі обіграв росіянина Гахова

Український тенісист Ілля Марченко у фіналі кваліфікації Челенджера в Кемпері (Франція) обіграв росіянина Івана Гахова і вийшов до основної сітки турніру: 7-6(6), 7-6(2). Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

Після гри Ілля демонстративно відмовився тиснути руку представнику країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що організатори відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

До слова, УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри.

Теги: спорт росія Україна теніс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спортсмен вкотре нагадав, що саме РФ є країною-агресоркою, яка розпочала війну проти України
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)
14 сiчня, 19:39
Російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між росіянкою та українкою
Після скандалу організатори Australian Оpen заборонили прапори Росії та Білорусі
17 сiчня, 07:25
УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри
УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри
10 сiчня, 14:12

Новини

УЄФА продовжила дискваліфікацію команд РФ на участь у європейських турнірах
УЄФА продовжила дискваліфікацію команд РФ на участь у європейських турнірах
Марченко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)
Марченко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)
Під Бахмутом загинув титулований український фігурист
Під Бахмутом загинув титулований український фігурист
Результати ХХХІ Всесвітньої зимової Універсіади: Україна виборола шість медалей
Результати ХХХІ Всесвітньої зимової Універсіади: Україна виборола шість медалей
Нардеп Беленюк виграв турнір із боротьби у Франції
Нардеп Беленюк виграв турнір із боротьби у Франції
Дві українки пробилися до третього кола парного розряду Australian Open
Дві українки пробилися до третього кола парного розряду Australian Open

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
32K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
19K
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
15K
Мер Львова висміяв скандальний подарунок головного патрульного міста
13K
Війна в Україні: Лавров зробив неоднозначну заяву
12K
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту