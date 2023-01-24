Марченко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)
Представник України у фіналі обіграв росіянина Гахова
Український тенісист Ілля Марченко у фіналі кваліфікації Челенджера в Кемпері (Франція) обіграв росіянина Івана Гахова і вийшов до основної сітки турніру: 7-6(6), 7-6(2). Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.
Після гри Ілля демонстративно відмовився тиснути руку представнику країни-агресора.
Раніше повідомлялося, що організатори відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.
До слова, УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри.
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