Марченко переміг російського тенісиста і демонстративно не потиснув йому руку (відео)

Представник України у фіналі обіграв росіянина Гахова

Український тенісист Ілля Марченко у фіналі кваліфікації Челенджера в Кемпері (Франція) обіграв росіянина Івана Гахова і вийшов до основної сітки турніру: 7-6(6), 7-6(2). Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

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Після гри Ілля демонстративно відмовився тиснути руку представнику країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що організатори відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.

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Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

До слова, УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри.