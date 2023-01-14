«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)

Спортсмен вкотре нагадав, що саме РФ є країною-агресоркою, яка розпочала війну проти України

Боксер впевнений, що кремлівський «Геббельс» повторить долю свого «колеги»

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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Український боксер натякнув росіянину, що на нього чекає доля його нацистського колеги часів гітлерівської Німеччини Йозефа Геббельса.

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«Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Соловєюше, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! Ви знаєте, як закінчив Геббельс. За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки.

А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто спочатку вони вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі. Так, я, можливо, і клоун, і ще хтось. Але коли ви про червоні лінії розповідаєте… Суверенна держава може йти куди завгодно – в НАТО, не в НАТО.

І ми по суті хочемо йти в НАТО, це наша мета. Чому ми, суверенна держава з гімном, з прапором, із президентом, зі своїм народом, не можемо обирати, куди йти?» – сказав Усик.

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Також спортсмен вкотре нагадав, що саме РФ є країною-агресоркою, яка розпочала війну проти України.

«Ви згадуєте мені Донбас? Якби ви не прийшли на Донбас, в український Донецьк, то не було б смертей. Якби ви нахабно не забрали Автономну республіку Крим, то всього цього не було б. А ви розповідаєте нам, які ми погані», – заявив Усик.

Раніше боксер Усик заявив, що залишається вірним УПЦ (МП) та настоятелю церкви – митрополиту Онуфрію. Спортсмен вірить: церкву Московського патріархату можна очистити від негідників, що працюють на ворога. Він наголосив, що Російська Федерація та її пропаганда загрожує вбивствами та тероризмом усьому світу, порушуючи при цьому біблійні заповіді.

Нагадаємо, раніше боксер Олександр Усик, який народився у Сімферополі, заявив, що чекає, коли можна буде повернутися до окупованого Росією Криму. Усик планує з багатьма українськими людьми заїхати у звільнений від росіян Крим. «Будемо разом заїжджати в наш Крим. З українськими прапорами, українськими людьми. І це будуть найсильніші та найвірніші люди», – сказав він.