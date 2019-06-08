Знову погроми? Фанати «Карпат» попередили футболістів про наслідки вильоту з Прем'єр-ліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні футболісти «Карпат» не мають права на помилку Місто

Практика показує, що слів на вітер галицькі ультрас не кидають

Сьогодні, 8 червня, о 19:00 у Луцьку відбудеться вирішальний матч за право зберегти прописку у Прем'єр-лізі. Місцева «Волинь» приймає «Карпати». Львівський матч завершився нічиєю 0:0, що робить невеликими фаворитами протистояння «хрестоносців».

Напередодні виїзду в Луцьк фанати «Карпат», чиї угруповання є одними з найбільших у країні, попередили гравців про можливі наслідки невдачі.

«Ми підтримували вас в кожному матчі. Нам було байдуже на дощ, сніг та ганебні поразки. Цілий рік ми слухали про «психологічні ями», «погану погоду» і «високу траву». Ми не маримо ідеями, що у вас «зелено-білі» серця. Для більшості з вас це просто місце праці. АЛЕ для нас «Карпати» це не порожній звук! Завтра відбудеться вирішальний для нас матч! Ціна помилки дуже велика. Ми не можемо це зробити за вас. Завтра ви будете себе відчувати, як удома! Останній матч для вас, щоб не вляпатися лицем у лайно. Грайте, б...

P.S. Луцьк та Львів розділяє 150 км. І як ви і ми проведемо цю дорогу залежить виключно від вас», - йдеться у заяві, поширеній на фанатському ресурсі FCKarpaty.Com.Ua.

Нагадаємо, що на старті сезону-2017/2018 карпатівські ультрас вже поереджували команду про наслідки від можливої невдачі в Кубку України проти тоді ще друголігового «Прикарпаття». Коли львів'яни поступалися в другому таймі 0:2, фанати створили запаморочливу піротехнічну атаку, намагалися вибігти на поле івано-франківськрого стадіону «Рух» і вчинити над футболістами розправу. Матч переривався майже на півгодини. В клубному автобусі тоді були вибиті вікна.