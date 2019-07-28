На старті сезону-2019/2020 українська перша ліга отримала сенсаційного лідера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Івано-Франківське «Прикарпаття» - лідер першої ліги Фото Наталії Козак

У восьми матчах команди забили 28 голів

В Україні стартував футбольний сезон у другому за силою ешелоні. На старт першолігового турніру вийшло 16 команд, які боротимуться за три перепустки в елітний дивізіон.

Перший тур виявився незвично результативним. Голи були в усіх восьми матчах, а загалом команди набили спільними зусиллями 28 м'ячів, тобто більше, ніж по три на матч.

Лідерство після першого туру несподівано захопило івано-франківське «Прикарпаття», єдина команда українського футболу, яка орієнтує кадрову політику виключно на гравців свого краю. У міжсезоння команда Володимира Ковалюка втратила двох провідних гравців - крайнього оборонця Миколу Квасного, який перейшов у прем'єрліговий «Львів» і досвідченого Олега Веприка, який завершив кар'єру. У літніх контрольних матчах «Прикарпаття» виглядало не надто переконливо, а тому розгромна перемога над «Минаєм» з однойменного села під Ужгородом здивувала.

Так, закарпатці - дебютанти першої ліги, але керована екс-футболістом «Карпат», «Шахтаря» і «Металіста» Василем Кобіним команда має чимало досвідчених футболістів з досвідом виступів в елітному дивізіоні - Олега Допілку, Вадима Страшкевича, Артура Карнозу, Михайла Кополовця. Втім, «Прикарпаття» провело матч дуже впевнено. У другому таймі блискучу гру продемонстрував воротар Іван Піцан і, як наслідок, станіславівці стали лідерами турніру.

«Минай» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 0:3

Голи: 0:1 - Француз (30). 0:2 - Барчук (42). 0:3 - Ігор Худоб'як (90+1)

«Балкани» (Зоря) - «Рух» (Винники) - 0:1

Гол: 0:1 - Данило Кондраков (6)

«Черкащина» - «Чорноморець» (Одеса) - 1:3

Голи: 0:1 - Аржанов (32). 1:1 - Тимур Пограничний (45+1). 1:2 - Васілій Павлов (54). 1:3 - Костянтин Ярошенко (77)

«Авангард» (Краматорськ) - «Волинь» (Луцьк) - 3:2

Голи: 0:1 - Сіаваш Гаґназарі (4). 1:1 - Юрій Сеницький (50). 2:1 - Віталій Собко (53). 3:1 - Вадим Яворський (70). 3:2 - Валерій Болденков (90+1)

«Агробізнес» (Волочиськ) - «Кремінь» (Кременчук) - 2:2

Голи: 1:0 - Микола Когут (11). 1:1 - Дмитро Зозуля (13). 2:1 - Дмитро Юхимович (71). 2:2 - Дмитро Зозуля (90)

«Оболонь-Бровар» (Київ) - «Металург» (Запоріжжя) - 3:3

Голи: 1:0 - Андрій Семенко (14). 2:0 - Олександр Батальський (23). 2:1 - Олексій Щебетун (26). 3:1 - Олександр Батальський (34). 3:2 - Олексій Щебетун (42). 3:3 - Дмитро Олійник (61)

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - «Миколаїв» - 1:3

Голи: 0:1 - Андрій Ковальов (58). 1:1 - Антон Котляр (62, з пенальті). 1:2 - Роман Попов (76). 1:3 - Владислав Бугай (89)

«Металіст 1925» (Харків) - «Інгулець» (Петрове) - 1:0

Гол: 1:0 - Сергій Давидов (34)

Другий тур у першій лізі відбудеться 2 серпня. Лідери приймають в Івано-Франківську краматорський «Авангард», котрий теж несподівано переграв луцьку «Волинь».