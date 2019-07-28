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    На старті сезону-2019/2020 українська перша ліга отримала сенсаційного лідера

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    Івано-Франківське&nbsp;&laquo;Прикарпаття&raquo; - лідер першої ліги - На старті сезону-2019/2020 українська перша ліга отримала сенсаційного лідера
    Івано-Франківське «Прикарпаття» - лідер першої ліги
    Фото Наталії Козак

    У восьми матчах команди забили 28 голів

    В Україні стартував футбольний сезон у другому за силою ешелоні. На старт першолігового турніру вийшло 16 команд, які боротимуться за три перепустки в елітний дивізіон.

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    Перший тур виявився незвично результативним. Голи були в усіх восьми матчах, а загалом команди набили спільними зусиллями 28 м'ячів, тобто більше, ніж по три на матч.

    Лідерство після першого туру несподівано захопило івано-франківське «Прикарпаття», єдина команда українського футболу, яка орієнтує кадрову політику виключно на гравців свого краю. У міжсезоння команда Володимира Ковалюка втратила двох провідних гравців - крайнього оборонця Миколу Квасного, який перейшов у прем'єрліговий «Львів» і досвідченого Олега Веприка, який завершив кар'єру. У літніх контрольних матчах «Прикарпаття» виглядало не надто переконливо, а тому розгромна перемога над «Минаєм» з однойменного села під Ужгородом здивувала.

    Так, закарпатці - дебютанти першої ліги, але керована екс-футболістом «Карпат», «Шахтаря» і «Металіста» Василем Кобіним команда має чимало досвідчених футболістів з досвідом виступів в елітному дивізіоні - Олега Допілку, Вадима Страшкевича, Артура Карнозу, Михайла Кополовця. Втім, «Прикарпаття» провело матч дуже впевнено. У другому таймі блискучу гру продемонстрував воротар Іван Піцан і, як наслідок, станіславівці стали лідерами турніру.

    «Минай» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 0:3

    Голи: 0:1 - Француз (30). 0:2 - Барчук (42). 0:3 - Ігор Худоб'як (90+1)

    «Балкани» (Зоря) - «Рух» (Винники) - 0:1

    Гол: 0:1 - Данило Кондраков (6)

    «Черкащина» - «Чорноморець» (Одеса) - 1:3

    Голи: 0:1 - Аржанов (32). 1:1 - Тимур Пограничний (45+1). 1:2 - Васілій Павлов (54). 1:3 - Костянтин Ярошенко (77)

    «Авангард» (Краматорськ) - «Волинь» (Луцьк) - 3:2

    Голи: 0:1 - Сіаваш Гаґназарі (4). 1:1 - Юрій Сеницький (50). 2:1 - Віталій Собко (53). 3:1 - Вадим Яворський (70). 3:2 - Валерій Болденков (90+1)

    «Агробізнес» (Волочиськ) - «Кремінь» (Кременчук) - 2:2

    Голи: 1:0 - Микола Когут (11). 1:1 - Дмитро Зозуля (13). 2:1 - Дмитро Юхимович (71). 2:2 - Дмитро Зозуля (90)

    «Оболонь-Бровар» (Київ) - «Металург» (Запоріжжя) - 3:3

    Голи: 1:0 - Андрій Семенко (14). 2:0 - Олександр Батальський (23). 2:1 - Олексій Щебетун (26). 3:1 - Олександр Батальський (34). 3:2 - Олексій Щебетун (42). 3:3 - Дмитро Олійник (61)

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - «Миколаїв» - 1:3

    Голи: 0:1 - Андрій Ковальов (58). 1:1 - Антон Котляр (62, з пенальті). 1:2 - Роман Попов (76). 1:3 - Владислав Бугай (89)

    «Металіст 1925» (Харків) - «Інгулець» (Петрове) - 1:0

    Гол: 1:0 - Сергій Давидов (34)

    Другий тур у першій лізі відбудеться 2 серпня. Лідери приймають в Івано-Франківську краматорський «Авангард», котрий теж несподівано переграв луцьку «Волинь».

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    ФК Чорноморець ФК «Металіст» Володимир Аржанов Васілій Павлов ФК Волинь ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Інгулець» ФК «Минай» ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) Володимир Ковалюк Василь Француз Ігор Худоб'як Іван Піцан Сергій Давидов Роман Барчук Данило Кондраков Дмитро Зозуля ФК «Металург» (Запоріжжя) Микола Когут ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Дмитро Юхимович Сіаваш Гаґназарі ФК «Кремінь» (Кременчук) Андрій Ковальов Антон Котляр МФК «Миколаїв» Костянтин Ярошенко Василь Кобін Юрій Сеницький Тимур Пограничний ФК «Рух» (Винники) ФК «Балкани» (Зоря) Віталій Собко Вадим Яворський Валерій Болденков Олександр Батальський Андрій Семенко Олексій Щебетун Дмитро Олійник
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