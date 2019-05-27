Ультрас «Металіста» влаштували люте фаєр-шоу і ледь не зірвали матч у Краматорську (відео)



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Дехто з харків'ян у Краматорську був у відомому образі Фото із соцмереж

Харків'яни не могли змиритися з безвіллям своєї команди і некваліфікованим, з їх точки зору, суддівством

Як уже інформував «Главком», розв'язка турніру в футбольній першій лізі України вийшла драматичною. За її підсумками друге і третє місця, які дають право грати у перехідних матчах за право виступати у Прем'єр-лізі, посіли «Колос» із Ковалівки і луцька «Волинь». Третім зайвим виявився харківський «Металіст».

Слобожанці в заключному турі грали в Краматорську, проти місцевого «Авангарда». Єдиний у цій зустрічі м'яч був забитий на 67-й хвилині - з пенальті відзначився Віталій Собко.

Та найцікавіші події розпочалися за дві хвилини до завершення основного часу матчу. Харківські ультрас, яких приїхало на матч у Краматорську не менше сотні, масово запалили піротехніку. Через те арбітрові Максиму Козиряцькому довелося перервати поєдинок майже на десять хвилин.

Коли гра поновилася, гостьові фанати не вгомонилися. Один із них навіть вибіг на поле і висловив судді все, що про нього думає. Вочевидь за той епізод із призначенням пенальті.

Нагадаємо, що то саме харківські ультрас навесні 2014-го стали авторами знаменитого хіба про президента РФ Путіна.

У 2017-му році фанати «Металіста» зірвали у Києві, на НСК «Олімпійський» матч за перше місце в аматорській лізі, в якому їхня команда в ході другого тайму поступалася 0:4 «Агробізнесу» з Волочиська.