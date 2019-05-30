Вже перші перехідні матчі за право грати у першій лізі визначили дострокових переможців



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Клуб «Черкащина-Академія» вперше в історії виступатиме у першій лізі Сайт ФК «Черкащина-Академія»

Один з поєдинків має ознаки абсурдності

У Сумах і Запоріжжі відбулися перші перехідні матчі за право виступати в першій лізі українського футболу в сезоні-2019/2020. Однак збагнути, на яких підставах один з таких поєдинків проводив позбавлений професійного статусу клуб «Суми», складно. Зрештою, фактично на незаконних правах ця корумпована наскрізь команда виступала впродовж двох місяців у турнірі першої ліги. Ще два додаткових поєдинки суті справи не змінювали. Головне, щоб тотал був «більше» і долалася потрібна фора. А в іншому все гаразд – новоспечений глава комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів Андрій Павелко бореться з корупцією.

Так ось, згадувані «Суми», які посіли у першій лізі передостаннє місце, програли вдома 0:4 другій команді групи А другої ліги «Черкащині-Академії» з села Білозір’я. Усі м’ячі були забиті в другому таймі – відзначилися Олександр Медведь, Максим Зеленевич, Віталій Тимофієнко і Вадим Чорний.

З таким же рахунком і теж на користь гостей закінчився інший перехідний поєдинок, у якому друга команда групи Б другої ліги запорізький «Металург» приймав волочиський «Агробізнес». Третя з хвоста команда першої ліги-2018/2019 після повної імпотентності в регулярному сезоні розродилася крупною перемогою. Чотири м’ячі без відповіді забили волочиські футболісти Ігор Курило (двічі), Арсен Слотюк і Руслан Черненко.

Тим самим, матчі-відповіді, які відбудуться 2 червня на полях команд-переможниць, перетворюються в формальність. Інтрига полягає лишень у тому, чи буде заявлений «позбавлений професійного статусу» клуб «Суми» в другій лізі на сезон-2019/2020.