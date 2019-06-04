Дербі за життя. Перший раунд Галицько-Волинської бійні завершився тимчасовим миром

Воротар лучан Віталій Неділько відстояв свої ворота «на нуль» ФК «Волинь»

Переможець визначиться у Луцьку

Перший перехідний матч за право грати в Прем'єр-лізі в сезоні-2019/2020 між львівськими «Карпатами» і луцькою «Волинню» завершився безгольовою нічиєю. Хоча нудною гру не назвеш.

Окрім суто турнірної ваги, градус протистояння підігрівався принциповістю Галицько-Волинського дербі. А ще тим, що волинян нині представляє чимало колишніх гравців «Карпат», з якими львівський клуб розстався не найкращим чином. Мова як про тренера Андрія Тлумака, так і про гравців Дениса Кожанова і Младена Бартуловіча.

«Карпати» (Львів) - «Волинь» (Луцьк) - 0:0

«Карпати»: Кучинський - Артем Федецький (к), Олексій Ковтун, Мегреміч - М'якушко, Кльоц, Онґла, Бусько (Роман Слива, 87) - Франсіско Ді Франко (Кевін Мендес, 76), Понде (Дебелко, 82), Олексій Гуцуляк. Тренер - Олександр Чижевський

«Волинь»: Неділько - Сімінін (к), Болденков, Неплях, Іван Цюпа - Василь Курко, Бартуловіч - Кожанов (Богомаз, 90+2), Западня (Олександр Климець, 24), Волошинович (Козьбан, 68) - Сіаваш Гаґ Назарі. Тренер - Андрій Тлумак

Судді: Шурман (Вишневе) - Сергій Приступа, Євген Петраков (обидва - Київ)

Попередження: Бусько (45+1), Артем Федецький (47), Онґла (55), Роман Слива (90+3), Кльоц (90+5) - Сімінін (4), Іван Цюпа (24), Болденков (77)

4 червня. Львів. Стадіон «Україна». 10 104 глядачі

У першому таймі м'ячем більше володіли львів'яни, але гострішими попереду, діючи на контратаках, були волиняни. Команда Андрія Тлумака втратила щонайменше три нагоди відзначитися. Спершу після обрізки Дмитра Кльоца в центрі поля на ворота Максима Кучинського вибігав Сіаваш Гаґ Назарі. Втім, виграти спринтерського забігу в Олексія Ковтуна іранець не зміг і момент втратив. Невдовзі ж після навісу зліва головою над поперечиною пробив Артур Западня.

А найліпший у першій половині момент мав екс-карпатівець Денис Кожанов. Почалося все з того, що Младен Бартуловіч із власної половини запустив чудову діагональ на Ростислава Волошиновича. Ростислав стягнув на себе Ковтуна і Федецького і віддав передачу зліва на протилежну сторону, куди набіг Кожанов. Бив Денис майже без перешкод, але примудрився метрів з дев'яти у стулку не влучити.

«Карпати» впродовж перших 45-ти хвилин мали одну непогану нагоду, проте Мартін Онґла, увійшовши до карного майданчика по центру, по воротах промахнувся. Інша річ - другий тайм. Там перевага господарів була відчутнішою. Хоча не настільки, щоб назвати її тотальною.

У самому дебюті після передач із флангів небезпечно пробивав Крістіан Понде. Обидва рази неточно, та ще й волиняни відповіли непоганим контрвипадом, який після передачі Олександра Климця зліва цілком міг завершувати Волошинович. На щастя для львів'ян, Ростислав не зумів повноцінно влучити по м'ячу.

Та й загалом контрвипади «хрестоносців» таїли в собі небезпеку регулярно. Але доводити їх до логічного кінця лучанам не вдавалося, тоді як львів'яни мали непогану нагоду відзначитися, коли Франсіско Ді Франко змусив на собі сфолити Сіаваша Гаґ Назарі. Щоправда, сам же Франсіско пробив метрів з 20-ти повз ворота. Трохи згодом дуже гострий удар Сергія М'якушка потягнув Віталій Неділько.

Загалом нічийний підсумок першого раунду протистояння можна назвати справедливим. Матч-відповідь між «Волинню» і «Карпатами» в Луцьку, в якому власне й буде визначений переможець протистояння, відбудеться 8 червня.

Іван Вербицький, «Главком»



