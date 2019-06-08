Три призначені на користь команди Засух пенальті вибили «Чорноморець» у першу лігу



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Арбітр Віталій Романов - головний герой матчу «Колос» - «Чорноморець» ФК «Карпати»

Суддівство Віталія Романова вочевидь увійде в анали

Команда «Колос» із Ковалівки, села, яке є майже феодальним землеволодінням одіозного сімейства Засух, вперше в своїй історії вийшла в елітний дивізіон українського футболу.

Очолюваний екс-футболістом «Дніпра» і збірної України Русланом Костишиним колектив виграв перехідне протистояння в п'ятиразових призерів українського чемпіонату, бронзових призерів чемпіонату СССР-1974 «Чорноморця» з Одеси.

Для порівняння: одеський клуб заснований у далекому 1936 році, тоді як «Колос» - у 2012-му. Не дивно, що поразку вболівальники «моряків» сприйняли вельми болісно. Після того, як у ворота Сергія Литовченка влетів другий м'яч, вони влаштували агресивне піро-шоу, через яке рефері призупинив гру хвилин на десять.

Вочевидь вболівальників «Чорноморця» розлютило, що у ворота їх команди арбітр із Дніпра Віталій Романов призначив відразу три пенальті. Два з них екс-гравець запорізького «Металурга» Віталій Гавриш реалізував і завдяки цьому «Колос» вийшов у вищу лігу.

«Колос» (Ковалівка) - «Чорноморець» (Одеса) - 2:0

(Перший матч - 0:0)

Голи: 1:0 - Віталій Гавриш (57, з пенальті). 2:0 - Віталій Гавриш (63, з пенальті)

На 18-й хвилині Володимир Лисенко не реалізував пенальті

«Колос»: Яшков - Андрій Сахневич, Віталій Гавриш, Максим Максименко, Чорноморець - Вадим Мілько - Олег Ільїн, Кізілатеш (Нехтій, 53), Задоя, Морозко (Олександр Мигунов, 71) - Володимир Лисенко (Денис Костишин, 90). Тренер - Руслан Костишин

«Чорноморець»: Сергій Литовченко - Олександр Голиков, Рижук, Віталій Гошкодеря, Норенков - Руслан Бабенко - Танчик, Хамелюк, Аржанов, Вільг'льмссон (Чорній, 71) - Васілій Павлов (Дмитро Семенов, 46). Тренер - Ангел Червенков

Судді: Віталій Романов (Дніпро) - Андрій Скрипка (Кропивницький), Ігор Альохін (Сімферополь)

Попередження: Андрій Сахневич (71), Яшков (90+4), Денис Костишин (90+5) - Аржанов (62), Норенков (62)

8 червня. Ковалівка. Стадіон «Колос»

В іншому перехідному матчі у ці хвилини в Луцьку зустрічаються «Волинь» і «Карпати». У Львові команди зіграли 0:0.