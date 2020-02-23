Матчі Серії А відмінено через китайський коронавірус



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Зірка українського футболу в епіцентрі епідемії

Італія вживає всіх заходів, щоб відвести небезпеку

Матчі 25-го туру футбольного чемпіонату Італії, в яких мали б зіграти «Інтер» - «Сампдорія», «Аталанта» - «Сассуоло» і «Верона» - «Кальярі» у неділю, 23 лютого, не відбудуться у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса. Нагадаємо, за «Аталанту» грає Руслан Маліновський.

Таке кардинальне рішення прийняв міністр молодіжної політики і спорту Італії Вінченцо Спадафора. Згідно з його розпорядженням, відклали всі спортивні заходи в регіонах Ломбардія і Венето. У сусідній з нима провінції Больцано нині проходить Чемпіонат світу з біатлону, але його чиновники поки вирішили не зупиняти.

Причиною таких рішуих заходів стало ЧП у регіоні Венето, де від небезпечної хвороби помер 78-річний чоловік, а в Ломбардії померла 75-річна жінка.

Першим захворів в Італії 38-річний чоловік, який зустрівся з кимось, хто повернувся з Китаю 21 січня без видимих симптомів нового вірусу. Зараз він госпіталізований в критичному стані. Але до цього чоловік встиг заразити COVID-19 свою дружину і знайомого з спортивного клубу.

Також інфекція була виявлена у трьох пацієнтів і п'яти співробітників лікарні, в яку з симптомами грипу спочатку звернувся перший італійський заражений. Ще одна група хворих контактувала з батьком зараженого товариша з спортивного клубу.

Всього на карантині перебувають понад 50 000 осіб (зафіксовано офіційно 113 хворих). Основна зона зараження припала на 10 невеликих міст (з населенням від 1 до 15 тисяч чоловік в кожному) на південний схід від Мілана. У деяких з цих міст тимчасово закриті школи і ресторани, скасовано громадські заходи, включаючи церковні служби.

Нагадаємо, що епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19 є Китай, де на даний момент від хвороби вже померли біля двох з половиною тисяч людей, а близько 500 000 000 на карантині.

Через короанвірус к Китаї відменено всі спортивні змагання, зокрема Гран-прі Формули 1.