Італія запровадила жорсткі заходи через спалах коронавірусу



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Людям заборонено в’їжджати або виїжджати в області, які виявилися на карантині Aото: Reuters

У школах скасовані заняття, перенесені всі спортивні заходи

У 12 містах італійських провінцій Ломбардія та Венето запровадили жорсткі обмежувальні заходи через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Таке рішення було ухвалено після того, як кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 79, а два громадянина країни померли від спричиненої вірусом пневмонії.

Карантин вводиться в 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, приблизно 50 тис. жителів з цих населених пунктів будуть змушені залишитися вдома. Людям заборонено в’їжджати або виїжджати в області, які виявилися на карантині.

У школах скасовані заняття, перенесені всі спортивні заходи, включаючи матчі італійської Серії А, заплановані на 23 лютого.

Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

Як повідомлялося, в Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

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