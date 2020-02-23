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    У світі

    Італія запровадила жорсткі заходи через спалах коронавірусу

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    <p>Людям заборонено в&rsquo;їжджати або виїжджати в області, які виявилися на карантині</p> - Італія запровадила жорсткі заходи через спалах коронавірусу

    Людям заборонено в’їжджати або виїжджати в області, які виявилися на карантині

    Aото: Reuters

    У школах скасовані заняття, перенесені всі спортивні заходи

    У 12 містах італійських провінцій Ломбардія та Венето запровадили жорсткі обмежувальні заходи через спалах коронавірусу.

    Про це повідомляє BBC.

    Таке рішення було ухвалено після того, як кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 79, а два громадянина країни померли від спричиненої вірусом пневмонії.

    Карантин вводиться в 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, приблизно 50 тис. жителів з цих населених пунктів будуть змушені залишитися вдома. Людям заборонено в’їжджати або виїжджати в області, які виявилися на карантині.

    У школах скасовані заняття, перенесені всі спортивні заходи, включаючи матчі італійської Серії А, заплановані на 23 лютого.

    Станом на ранок 23 лютого у Китаї від коронавірусу померли 2442 людини, кількість підтверджених випадків зараження сягнула 76 936.

    Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

    Як повідомлялося, в Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

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