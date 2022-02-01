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    Мбаппе дав згоду на перехід у «Реал» за рекордні гроші

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    Кіліан Мбаппе продовжить кар'єру в Іспанії - Мбаппе дав згоду на перехід у «Реал» за рекордні гроші
    Кіліан Мбаппе продовжить кар'єру в Іспанії
    фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Франції отримуватиме в мадридському клубі 50 млн євро на рік

    Один з найсильніших нападників світу Кіліан Мбаппе залишить «Парі Сен-Жермен». Як стверджує німецький Bild, французький футболіст дав згоду на перехід у мадридський «Реал». Футболіст змінить клуб на правах вільного агента.

    У мадридській команді Мбаппе отримуватиме 50 млн євро на рік і стане найоплачуванішим футболістом у світі.

    Цього сезону 23-річний футболіст провів 20 матчів за парижан, забив 10 голів і зробив 5 результативних передач. Контракт Мбаппе з «ПСЖ» спливає у червні 2022 року.

    Тим часом воротар «Динамо» Бущан придбав дорогезну машину

    Кияни відправилися на другий тренувальний збір до Туреччини, але без зіркового футболіста збірної Венесуели Еріка Раміреса.

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    Теги: Нормандський формат ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе
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    Мбаппе дав згоду на перехід у «Реал» за рекордні гроші