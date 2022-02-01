Мбаппе дав згоду на перехід у «Реал» за рекордні гроші

Нападник збірної Франції отримуватиме в мадридському клубі 50 млн євро на рік

Один з найсильніших нападників світу Кіліан Мбаппе залишить «Парі Сен-Жермен». Як стверджує німецький Bild, французький футболіст дав згоду на перехід у мадридський «Реал». Футболіст змінить клуб на правах вільного агента.

У мадридській команді Мбаппе отримуватиме 50 млн євро на рік і стане найоплачуванішим футболістом у світі.

Цього сезону 23-річний футболіст провів 20 матчів за парижан, забив 10 голів і зробив 5 результативних передач. Контракт Мбаппе з «ПСЖ» спливає у червні 2022 року.

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