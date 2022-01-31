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    Воротар «Динамо» Бущан придбав дорогезну машину

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    Георгій Бущан став власником дорогої машини - Воротар «Динамо» Бущан придбав дорогезну машину
    Георгій Бущан став власником дорогої машини
    фото з відкритих джерел

    Футболіст купив авто, вартістю більше двох мільйонів гривень

    Голкіпер київського «Динамо» і збірної України Георгій Бущан став власником дорогої машини. Коли команда заїхала на кілька днів до Києва перепочити між тренувальними зборами, страж воріт заїхав у автосалон і придбав Audi e-Tron GT.

    Електромобіль розганяється з місця до 100 км/год за 4,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 245 км/ч. залежно від стилю водіння, Георгій зможе проїжджати на одному заряді тягової батареї від 450 до 480 км.

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    Авто коштує від 2 402 105 гривень.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Георгій Бущан
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    Воротар «Динамо» Бущан придбав дорогезну машину