Воротар «Динамо» Бущан придбав дорогезну машину

Футболіст купив авто, вартістю більше двох мільйонів гривень

Голкіпер київського «Динамо» і збірної України Георгій Бущан став власником дорогої машини. Коли команда заїхала на кілька днів до Києва перепочити між тренувальними зборами, страж воріт заїхав у автосалон і придбав Audi e-Tron GT.

Електромобіль розганяється з місця до 100 км/год за 4,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 245 км/ч. залежно від стилю водіння, Георгій зможе проїжджати на одному заряді тягової батареї від 450 до 480 км.

Авто коштує від 2 402 105 гривень.