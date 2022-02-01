Москвичка, яка виступатиме за Україну на Олімпіаді, відмовила в інтерв’ю російським ЗМІ

Анастасія Шаботко не стала розмовляти з росіянами

Фігуристка Анастасія Шаботова не захотіла спілкуватися з журналістом «Спорт-Експресу»

Чемпіонка України Анастасія Шаботова відмовила в інтерв’ю російським ЗМІ. Журналіст «Спорт-Експресу» провокував її на спілкування, проте фігуристка після тренування в Пекіні, де вона готується до стартів на Олімпіаді, не стала з ним розмовляти.

Українських олімпійців перед відльотом на зимову Олімпіаду попередили про можливі провокації з боку російських ЗМІ.

Інший фігурист, Іван Шмуратко, давав інтерв’ю в Пекіні англійською мовою.

На Олімпіаді, яка стартує 4 лютого, візьмуть учать 45 українців.

Перша гонка, де наші спортсмени розраховують на медаль, відбудеться 5 лютого (розклад змагань).

Анастасія Шаботова через хворобу пропустила останній старт перед іграми в Пекіні.