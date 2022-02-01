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    Москвичка, яка виступатиме за Україну на Олімпіаді, відмовила в інтерв’ю російським ЗМІ

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    Анастасія Шаботко не стала розмовляти з росіянами - Москвичка, яка виступатиме за Україну на Олімпіаді, відмовила в інтерв’ю російським ЗМІ
    Анастасія Шаботко не стала розмовляти з росіянами
    фото з відкритих джерел

    Фігуристка Анастасія Шаботова не захотіла спілкуватися з журналістом «Спорт-Експресу»

    Чемпіонка України Анастасія Шаботова відмовила в інтерв’ю російським ЗМІ. Журналіст «Спорт-Експресу» провокував її на спілкування, проте фігуристка після тренування в Пекіні, де вона готується до стартів на Олімпіаді, не стала з ним розмовляти.

    Українських олімпійців перед відльотом на зимову Олімпіаду попередили про можливі провокації з боку російських ЗМІ.

    Інший фігурист, Іван Шмуратко, давав інтерв’ю в Пекіні англійською мовою.

    На Олімпіаді, яка стартує 4 лютого, візьмуть учать 45 українців.

    Перша гонка, де наші спортсмени розраховують на медаль, відбудеться 5 лютого (розклад змагань).

    Анастасія Шаботова через хворобу пропустила останній старт перед іграми в Пекіні.

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    Теги: ЗМІ журналіст Анастасія Шаботова
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    Москвичка, яка виступатиме за Україну на Олімпіаді, відмовила в інтерв’ю російським ЗМІ