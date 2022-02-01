Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
Збірна України зіграє в півфіналі чемпіонату Європи
фото з відкритих джерел
Наша команда поклала на лопатки Казахстан і чекає на переможця двобою Грузія – Росія
Збірна України вперше за 17 років потрапила до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Наша команда здолала Казахстан і виборюватиме нагороди континентальної першості.
Нашим суперником стане переможець пари Грузія – Росія.
В іншому півфіналі зустрінуться чемпіон світу Португалія з найсильнішим у протистоянні Словаччина – Іспанія.
Читайте також: