Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)

Наша команда поклала на лопатки Казахстан і чекає на переможця двобою Грузія – Росія

Збірна України вперше за 17 років потрапила до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Наша команда здолала Казахстан і виборюватиме нагороди континентальної першості.

Нашим суперником стане переможець пари Грузія – Росія.

В іншому півфіналі зустрінуться чемпіон світу Португалія з найсильнішим у протистоянні Словаччина – Іспанія.