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    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)

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    Збірна України зіграє в півфіналі чемпіонату Європи - Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України зіграє в півфіналі чемпіонату Європи
    фото з відкритих джерел

    Наша команда поклала на лопатки Казахстан і чекає на переможця двобою Грузія – Росія

    Збірна України вперше за 17 років потрапила до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Наша команда здолала Казахстан і виборюватиме нагороди континентальної першості.

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    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)
    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)

    Нашим суперником стане переможець пари Грузія – Росія.

    В іншому півфіналі зустрінуться чемпіон світу Португалія з найсильнішим у протистоянні Словаччина – Іспанія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України
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    Збірна України емоційно відреагувала на вихід до півфіналу Євро (фото)