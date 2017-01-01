Mercedes може піти з Формули-1

Після зауваження про те, що американські власники Формули-1 хочуть, щоб із 2021 року була більш збалансована розстановка сил, запрацювали нові правила і скоротилися витрати, керівник Mercedes сказав: «Так. Та ми не бачимо чіткого плану. Ніхто не знає, до чого це призведе. Все, що ми зараз знаємо – що обсяг продажів та прибутки різко впали».

Звісно, такі висловлювання призвели до прямого запитання, чи може Mercedes при певних умовах залишити Формулу-1

«Такий сценарій цілком можливий. Так само, як і Ferrari. Якщо ми не розуміємо значення Формули-1, ми повинні відповісти на складне запитання – чи ми бажаємо працювати в автоспорті найвищого рівня», - підкреслив він.