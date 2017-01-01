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    Mercedes може піти з Формули-1

    Про це повідомив керівник команди Тото Вольфф
    Керівник Mercedes Тото Вольфф сказав, що команда може залишити Формулу-1, якщо буде незадоволена результатами діяльності нових власників серії, Liberty Media. Тото Вольфф не у захваті від того, що виходить у нових власників перегонів, і в інтерв’ю газеті Kronen Zeitung поділився своїми думками щодо майбутнього Mercedes у Королівських
    • Вчора, 16:31
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    Про це повідомив керівник команди Тото Вольфф

    Керівник Mercedes Тото Вольфф сказав, що команда може залишити Формулу-1, якщо буде незадоволена результатами діяльності нових власників серії, Liberty Media.

    Тото Вольфф не у захваті від того, що виходить у нових власників перегонів, і в інтерв’ю газеті Kronen Zeitung поділився своїми думками щодо майбутнього Mercedes у Королівських перегонах.

    На запитання, що зробила Liberty у Формулі-1 після свого приходу Вольфф відповів: «Нічого! Невдалі ідеї, на кшталт Майкла Баффера в Остіні, не зроблять спорт кращим».

    Після зауваження про те, що американські власники Формули-1 хочуть, щоб із 2021 року була більш збалансована розстановка сил, запрацювали нові правила і скоротилися витрати, керівник Mercedes сказав: «Так. Та ми не бачимо чіткого плану. Ніхто не знає, до чого це призведе. Все, що ми зараз знаємо – що обсяг продажів та прибутки різко впали».

    Звісно, такі висловлювання призвели до прямого запитання, чи може Mercedes при певних умовах залишити Формулу-1

    «Такий сценарій цілком можливий. Так само, як і Ferrari. Якщо ми не розуміємо значення Формули-1, ми повинні відповісти на складне запитання – чи ми бажаємо працювати в автоспорті найвищого рівня», - підкреслив він.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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