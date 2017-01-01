Mercedes слідом за Ferrari погрожує піти з Формули-1

Керівник Mercedes не задоволений роботою керівництва Формули-1

Команда Mercedes продовжує наполягати на тому, що в кінці 2020 року може піти слідом за Ferrari з чемпіонату Формули-1. Раніше президент Ferrari Серджіо Маркіонне заявив, що якщо Liberty Media продовжить впроваджувати свої плани по правилам і бюджету 2021 року, то італійська команда може покинути змагання. Керівник Mercedes Тото Вольфф зізнався,



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Керівник Mercedes не задоволений роботою керівництва Формули-1

Команда Mercedes продовжує наполягати на тому, що в кінці 2020 року може піти слідом за Ferrari з чемпіонату Формули-1.

Раніше президент Ferrari Серджіо Маркіонне заявив, що якщо Liberty Media продовжить впроваджувати свої плани по правилам і бюджету 2021 року, то італійська команда може покинути змагання.

Керівник Mercedes Тото Вольфф зізнався, що він також незадоволений діяльністю Liberty в Формулі-1.

«Нічого доброго не відбувається. Дивні нововведення не роблять спорт краще. Ми не бачимо, як нові правила допоможуть зробити наш спорт цікавіше і дешевше. Ніхто не знає, куди приведе нас ця подорож. Ми лише знаємо, що продажи і прибутки різко впали. Ми готові піти з чемпіонату. Якщо ми не побачимо, якою буде Формула-1 далі, тоді потрібно буде задати собі важке запитання: чи хочемо ми працювати в такому чемпіонаті?», - сказав Тото Вольфф.

Джерело: Террикон