У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)



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Мотоцикл та його водій отримали пошкодження Фото: Київ оперативний

Мотоцикліст із травмами потрапив до лікарні

У четвер, 20 серпня, ввечері на вул. Великій Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася навпроти кінотеатру «Київ».

Водій автівки збив мотоцикліста та втік з місця ДТП.

Два хлопці намагались зупинити автомобіль, але не змогли.

На місце прибули лікарі швидкої допомоги. Мотоцикліста госпіталізували.

Як повідомлялося, 20 серпня на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. У результаті ДТП тварина загинула.