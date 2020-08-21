У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
Мотоцикл та його водій отримали пошкодження
Фото: Київ оперативний
Мотоцикліст із травмами потрапив до лікарні
У четвер, 20 серпня, ввечері на вул. Великій Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Аварія трапилася навпроти кінотеатру «Київ».
Водій автівки збив мотоцикліста та втік з місця ДТП.
Два хлопці намагались зупинити автомобіль, але не змогли.
На місце прибули лікарі швидкої допомоги. Мотоцикліста госпіталізували.
Як повідомлялося, 20 серпня на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. У результаті ДТП тварина загинула.