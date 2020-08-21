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    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)

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    Мотоцикл та його водій отримали пошкодження - У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    Мотоцикл та його водій отримали пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Мотоцикліст із травмами потрапив до лікарні

    У четвер, 20 серпня, ввечері на вул. Великій Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та мотоцикла.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.  

    Аварія трапилася навпроти кінотеатру «Київ».

    Водій автівки збив мотоцикліста та втік з місця ДТП.

    Два хлопці намагались зупинити автомобіль, але не змогли.

    На місце прибули лікарі швидкої допомоги. Мотоцикліста госпіталізували.

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    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)
    У центрі Києва зухвалий водій авто збив мотоцикліста та втік з місця ДТП (фото, відео)

    Як повідомлялося, 20 серпня на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. У результаті ДТП тварина загинула.

    ДТП Київ водій автомобіль мотоцикл
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