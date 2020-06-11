Два футболісти, тенісисти і плавець на вершині. Видання Marca визначило найкращих спортсменів XXI сторіччя



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23 олімпійських золота Майкла Фелпса оцінені вище сучасної популярності Мессі та Роналду Фото - SwimSwam

Іспанські журналісти поставили Мессі вище, ніж Роналду

Іспанське видання Marca представило рейтинг кращих спортсменів за підсумками XXI століття.

У топ-10 потрапили двоє футболістів – аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі, який посів сьоме місце і португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду (десяте).

Найкращим визнано 23-разового олімпійського чемпіона з плавання американця Майкла Фелпса. Друге місце посів багаторазовий чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор зі спринтерського бігу Усейн Болт з Ямайки. До першої трійки також увійшов 20-разовий переможець тенісних турнірів з серії Grand Slam тенісист Роджер Федерер зі Швейцарії.

Топ-10 найкращих спортовців XXI століття за версією Marca:

1. Майкл Фелпс (США, плавання)

2. Усейн Болт (Ямайка, легка атлетика)

3. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс)

4. Рафаель Надаль (Іспанія, теніс)

5. Кобі Браянт (США, баскетбол)

6. Тайґер Вудс (США, гольф)

7. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол)

8. Льюїс Гемілтон (Великобританія, автогонки)

9. Валентіно Россі (Італія, мотогонки)

10. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол)