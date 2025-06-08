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Мережа вибухнула мемами і фотожабами після поразки України від Канади

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мережа вибухнула мемами і фотожабами після поразки України від Канади
Огляд гри з Канадою може стати складним випробуванням для вболівальників збірної України

Інтернет-гумористи радять українським вболівальникам пити заспокійливі ліки

Збірна України поступилася Канаді у стартовому поєдинку товариського турніру Canadian Shield. Інтернет ж заполонили фотожаби і меми на цю тему, повідомляє «Главком».

Зокрема, жартівники з мережі радять українським вболівальникам пити заспокійливі ліки.

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Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Наступним суперником України стане збірна Нової Зеландії. Зустріч запланована на середу, 11 червня, початок –опівночі.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України мем гумор

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