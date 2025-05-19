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Ребров оголосив склад збірної України на червневі матчі у Канаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ребров оголосив склад збірної України на червневі матчі у Канаді
У Канаді наша команда проведе два матчі
фото: УАФ

До основного списку гравців ввійшли 26 виконавців, ще чотири потрапили до резервного

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного списку ввійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва – «Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю» Колумбус, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападник: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва – «Шахтар» Донецьк).

У Канаді наша команда проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа — із Новою Зеландією.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Сергій Ребров

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