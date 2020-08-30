Мессі відмовився взяти участь у медогляді «Барселони»



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Мессі серйозно налаштований на зміну клубу

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі відмовився відвідати клубну базу напередодні старту нового сезону.

За інформацією джерела, аргентинець також не з'явиться на початок передсезонної підготовки «синьо-гранатових» в понеділок. Так гравець відреагував на відмову керівництва в переговорах про його трансфер.

Дії гравця стали несподіванкою для «Барселони», яка очікувала, що Мессі повернеться до тренувань в звичайному режимі, незважаючи на тривалі суперечки з клубом. Проте аргентинець вважає, що після того, як він подав офіційний запит на трансфер, його час в «Барселоні» підійшов до кінця.

Примітно, раніше «Барселона» наполягала на тому, що Мессі не зможе піти цього літа з клубу, якщо інший колектив не виплатить відступні в розмірі 700 млн євро.

Джерело: Marca