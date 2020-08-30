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    Мессі відмовився взяти участь у медогляді «Барселони»

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    Мессі - кращий бомбардир в історії збірної Аргентини та&nbsp;&laquo;Барселони&raquo; - Мессі відмовився взяти участь у медогляді «Барселони»
    Мессі - кращий бомбардир в історії збірної Аргентини та «Барселони»
    Світлина - Marca

    Мессі серйозно налаштований на зміну клубу

    Нападник «Барселони» Ліонель Мессі відмовився відвідати клубну базу напередодні старту нового сезону.

    За інформацією джерела, аргентинець також не з'явиться на початок передсезонної підготовки «синьо-гранатових» в понеділок. Так гравець відреагував на відмову керівництва в переговорах про його трансфер.

    Дії гравця стали несподіванкою для «Барселони», яка очікувала, що Мессі повернеться до тренувань в звичайному режимі, незважаючи на тривалі суперечки з клубом. Проте аргентинець вважає, що після того, як він подав офіційний запит на трансфер, його час в «Барселоні» підійшов до кінця.

    Примітно, раніше «Барселона» наполягала на тому, що Мессі не зможе піти цього літа з клубу, якщо інший колектив не виплатить відступні в розмірі 700 млн євро.

    Читайте також: «Ювентус» зацікавився кандидатурою Мессі, бажаючи об’єднати гравця з Роналду.

    Джерело: Marca

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