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    Перша країна відмовилася від участі в зимовій Олімпіаді

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    Збірна КНДР не виступить на Олімпіаді - Перша країна відмовилася від участі в зимовій Олімпіаді
    Збірна КНДР не виступить на Олімпіаді
    фото з відкритих джерел

    Спортсменам КНДР не дозволили виступити в Пекіні за політичними мотивами

    Північна Корея не братиме участі в Олімпійських іграх у Пекіні через пандемію коронавірусу та «дії ворожих сил». Про це повідомляє ЦТАК.

    «Ми не зможемо брати участь в Іграх через маневри ворожих сил і глобальну епідемію, але повністю підтримуватимемо всі проекти наших китайських товаришів з підготовки грандіозного і прекрасного Олімпійського свята», – йдеться в повідомленні.

    На початку грудня стало відомо, що делегація США не буде присутня на Олімпіаді в Пекіні. Як зазначала прессекретарка Білого дому Джен Псакі, дипломатичний бойкот не торкнеться участі у змаганнях американських спортсменів.

    Пізніше до США приєдналися Канада, Австралія і Велика Британія.

    Через пандемію коронавірусу на Олімпіаді не гратимуть спортсмени з Національної хокейної ліги.

    Напередодні Національний олімпійський комітет Швейцарії закликав перенести Олімпіаду.

    Олімпійські ігри в Пекіні мають відбутися в період з 4 по 20 лютого 2022 року.

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    Теги: Олімпіада Північна Корея
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    Перша країна відмовилася від участі в зимовій Олімпіаді