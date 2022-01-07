Перша країна відмовилася від участі в зимовій Олімпіаді

Спортсменам КНДР не дозволили виступити в Пекіні за політичними мотивами

Північна Корея не братиме участі в Олімпійських іграх у Пекіні через пандемію коронавірусу та «дії ворожих сил». Про це повідомляє ЦТАК.

«Ми не зможемо брати участь в Іграх через маневри ворожих сил і глобальну епідемію, але повністю підтримуватимемо всі проекти наших китайських товаришів з підготовки грандіозного і прекрасного Олімпійського свята», – йдеться в повідомленні.

На початку грудня стало відомо, що делегація США не буде присутня на Олімпіаді в Пекіні. Як зазначала прессекретарка Білого дому Джен Псакі, дипломатичний бойкот не торкнеться участі у змаганнях американських спортсменів.

Пізніше до США приєдналися Канада, Австралія і Велика Британія.

Через пандемію коронавірусу на Олімпіаді не гратимуть спортсмени з Національної хокейної ліги.

Напередодні Національний олімпійський комітет Швейцарії закликав перенести Олімпіаду.

Олімпійські ігри в Пекіні мають відбутися в період з 4 по 20 лютого 2022 року.