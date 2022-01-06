Лобановському – 83. Історія перемог легендарного тренера в унікальних фото

Пам'яті легенди «Динамо» присвячується

6 січня легендарному українському тренеру Валерію Лобановському мало б виповнитися 83 роки. Його знають усі, хто хоч трохи знайомий з футболом. Напевно, немає людини, навколо якої розгорталася б така запекла полеміка. В якісь моменти Валерій Лобановський раптом переставав бути «просто гравцем», а потім і «просто тренером» і претендував на роль рішучого реформатора.

В 29 років він завершив кар’єру, а в 36 привіз до Києва Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА. Він – найтитулованіший футбольний тренер 20 століття, Герой України. Виховав трьох володарів «Золотого м’яча» – Олега Блохіна, Ігоря Бєланова, Андрія Шевченка.

Пішов у інші світи в 63 роки. Швидка його забрала прямо з тренерської лави на стадіоні в Запоріжжі 13 травня 2002 року.