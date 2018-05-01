Міжнародна автомобільна федерація планує збільшити кількість обгонів у Формулі-1

FIA планує подальші зміни

Після офіційного підтвердження нових аеродинамічних правил у 2019 році, що мають поліпшити гонки, FIA розглядає низку наступних змін у Формулі-1, які сприятимуть обгонам. Комісія Ф1 підтримала модифікації до технічного регламенту, що діятимуть із наступного року і дозволять машинам ближче переслідувати одна одну. Зміни включають у себе спрощення



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Фото motorsport.com

FIA планує подальші зміни

Після офіційного підтвердження нових аеродинамічних правил у 2019 році, що мають поліпшити гонки, FIA розглядає низку наступних змін у Формулі-1, які сприятимуть обгонам.

Комісія Ф1 підтримала модифікації до технічного регламенту, що діятимуть із наступного року і дозволять машинам ближче переслідувати одна одну.

Зміни включають у себе спрощення переднього антикрила, що збільшиться у розмірі і менше впливатиме на повітряні потоки по боках, спрощення повітрозабірників передніх гальм, які залишаться без закрилків, а також ширше і глибше заднє антикрило, що зробить більш ефективною роботу DRS.

Хоча нові правила підтримала меншість команд, процес прийняття правил Ф1 означає, що представники FIA та власники комерційних прав Ф1 отримали достатню підтримку для просування змін.

У заяві, випущеній FIA, йдеться: «Після презентації, зробленої для команд Ф1 під час Гран Прі Бахрейну у зв’язку з пропозиціями, спрямованими на сприяння більш близькій боротьбі у гонках та більшій кількості обгонів у чемпіонаті світу, стратегічна група, комісія Ф1 та Всесвітня автоспортивна рада схвалила низку змін до правил сезону 2019 року».

«Голосування стало результатом періоду інтенсивних досліджень, які були проведені при підтримці власників комерційних прав Ф1 за участі більшості команд. Ці дослідження продемонстрували велику вірогідність позитивного впливу на гонки та обгони у Формулі-1, отже зміни були ратифіковані для реалізації у 2019 році», - додається.

Більш широкий перегляд регламенту щодо машин Ф1 запланований на 2021 рік, і, між іншим, керівний орган натякнув на інші зміни.

Джерело: ua.motorsport.com