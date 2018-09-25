Модрич: Упевнений, у Роналду і Салаха ще буде можливість поборотися за цю нагороду



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Лука Модрич. Фото: ФІФА

Півзахисник «Реала» і збірної Хорватії поділився враженнями після отримання нагороди найкращому гравцю року ФІФА

Півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич поділився враженнями після отримання нагороди найкращому гравцю року ФІФА.

Слова хорватського футболіста наводить ВВС.

«Це величезна честь стояти тут з цим неймовірним трофеєм. Насамперед я хотів би привітати Мохамеда і Кріштіану за сезон, який вони провели. Упевнений, у вас ще буде можливість поборотися за цей трофей. Це не тільки моя нагорода. Вона також належить моїм партнерам по «Реалу» і збірній Хорватії. Я б не отримав її без своїх тренерів. Без своєї сім'ї я не був би тим гравцем, яким є», - зазначив він.

«Дякую моїм уболівальникам за приголомшливу підтримку і любов. Це багато значить для мене. Спасибі всім, хто голосував за мене. Хочу ще виділити мого кумира і колишнього капітана збірної Хорватії Звоніміра Бобана. Він дуже надихав мене, а та команда вселила в нас впевненість, що ми можемо чогось досягти на ЧС-2018. Ця нагорода свідчить про те, що всі ми можемо стати кращими завдяки копіткій роботі і прагненню. Всі мрії збуваються», - сказав Модрич.

Як відомо, своєю чергою Мохамед Салах став володарем премії Пушкаша за найкрасивіший гол року. Всіх вразив гол Мо у ворота «Евертона».

Нагороду найкращому тренеру року вручили Дідьє Дешаму, який привів збірну Франції до золотих медалей на чемпіонаті світу.

У свою чергу найкращим голкіпером було визнано бельгійця Тібо Куртуа.

Джерело: Tribuna.com