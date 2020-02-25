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    МОК визначився, коли через коронавірус може скасувати Олімпіаду-2020

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    Олімпіада в Токіо ризикує не відбутися - МОК визначився, коли через коронавірус може скасувати Олімпіаду-2020
    Олімпіада в Токіо ризикує не відбутися
    Olympic.org

    Проведення Ігор у Токіо під загрозою

    Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд повідомив, що літні Олімпійські ігри-2020 на Токіо можуть скасувати, якщо ситуація з новим коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці, повідомляє AP.

    «Безумовно все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Тому що потім почнеться завершальний етап підготовки до Ігор: найматимуть охорону, завозитимуть їжу, завершуватимуть облаштування олімпійського селища, готелів, приїдуть журналісти. І якщо цьому етапу підготовки щось заважатиме, то можна думати про скасування всієї Олімпіади.

    Але поки, наскільки я розумію, все йде за планом і Ігри відбудуться. Все говорить про те, що вони пройдуть без проблем. Так що спортсменам потрібно готуватися до Олімпіади. Але нехай вони будуть впевнені – МОК не допустить змагань в умовах пандемії», - розповів Паунд.

    У Китаї на коронавірус заразилися вже 77 658 осіб, 2663 з них померли. В Японії від хвороби загинуло чотири людини.

    Нагадаємо, літня Олімпіади-2020 на Токіо повинна відбутися з 24 липня по 9 серпня.

     Читайте також: У Японії заговорили про можливе скасування Олімпіади-2020 через коронавірус
    МОК хвороби Олімпіада-2020 коронавірус
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