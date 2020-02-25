У Японії заговорили про можливе скасування Олімпіади-2020 через коронавірус



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Коронавірус може зламати олімпійські плани Укрінформ

У Японії заговорили про можливе скасування Олімпіади-2020 через коронавірус

Міністр охорони здоров'я Японія Кацунобу Като на прес-конференції в Токіо (Японія), присвяченій ситуації з поширенням епідемії коронавірусу в країні, заявив, що «говорити про скасування Олімпіади рано», інформує Reuters.

Вчора, 24 лютого, в Японії було зафіксовано 12 нових випадків зараження коронавірусом. У Токіо було проведено нараду інфекціоністів та інших експертів про розробку основ комплексної програми боротьби зі спалахом епідемії.

На початку лютого голова оргкомітету Олімпійських ігор 2020 року в Токіо Тосіро Муто висловив стурбованість ситуацією з вірусом.

Кандидат у мери Лондона Шон Бейлі заявив, що столиця Великобританії буде готова прийняти Ігри-2020 року, якщо Токіо не зможе цього зробити через коронавірус. Японська сторона висловила невдоволення цією пропозицією.