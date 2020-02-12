Київ прийме Євро з гімнастики. Квитки коштуватимуть від 400 гривень



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Іріша Блохіна вручила перший квиток дівчинці, яка подолала серйозну хворобу Федерація художньої гімнастики України

Континентальну першість з художньої гімнастики наша держава прийме вперше в історії

Стартував продаж квитків на 36-й Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві, який відбудеться у столиці України з 21 по 24 травня.

За титул найсильніших на континенті змагатимуться близько 700 найсильніших гімнасток з 50-ти країн Європи. До цих змагань буде прикута увага всього світу, адже вони відбудуться за два місяці до літніх Олімпійських ігор у Токіо-2020. Саме тут, у Києві, будуть розіграні останні ліцензії на Олімпіаду в індивідуальних та групових вправах з художньої гімнастики.

Придбати квитки на подію можна, починаючи з 11 лютого, через сайт чемпіонату kyiv2020.com та онлайн-платформу concert.ua. Вартість квитків – від 400 гривень, сповіщає прес-служба Федерації гімнастики України. Змагання відбуватимуться у Палаці спорту.

Перший квиток на чемпіонат Європи під час презентації в ТРЦ «Гуллівер» урочисто вручили дев’ятирічній Маргариті Єлісєєвій із Києва. Дівчинка кілька років успішно займалася художньою гімнастикою, але їй довелось піти із цього спорту за станом здоров'я. Та Маргарита перемогла хворобу і не перестала любити гімнастику.

«Художня гімнастика – дивовижний вид спорту, який дарує красу, загартовуючи тіло і дух. Маргарита – справжній взірець сміливості та незгасаючої жаги до перемоги. Ми щасливі, що з проведенням чемпіонату Європи у Києві ми можемо подарувати цю незабутню спортивну подію усій Україні», - прокоментувала віце-президент Федерації гімнастики України Іріша Блохіна.

Під час церемонії організатори також вперше в Україні представили офіційний логотип чемпіонату Європи. Його яскраві п’ять кольорів, як п’ять олімпійських кілець, символізують глибокий зв'язок цього виду спорту з олімпійським рухом і принципом єдності сили, волі та розуму.

«Чемпіонат Європи – унікальна нагода для Києва та України продемонструвати всьому світу гостинність та красу нашої країни. Ми маємо шанс не в теорії, а на практиці зміцнити репутацію нашої держави на міжнародній арені, як об’єднуючого центру між сходом та заходом з високим економічним, людським та культурним потенціалом. Зі свого боку, ми як організатори робимо все можливе і неможливе, щоб це свято відбулося на найвищому рівні. Щиро запрошуємо спонсорів, партнерів та волонтерів приєднатися до цієї історичної події», - наголосила президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Зауважимо, що у 2020 році Україна вже вдруге прийматиме континентальну першість з художньої гімнастики. Київ був господарем чемпіонату Європи у 2004 році – напередодні Олімпіади в Афінах. У 2013 році Україна провела чемпіонат світу з художньої гімнастики. Також Україна відома як організатор одного з найпопулярніших міжнародних турнірів серії Ґран-прі «Кубок Дерюгіної», що цьогоріч відбуватиметься у 25-те.