  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Молоді українці виграли чотири медалі на чемпіонаті світу з шашок-64

    • Розсилка
    Молоді українці виграли чотири медалі на чемпіонаті світу з шашок-64

    Однак золото так і не потрапило до рук українців

    Нещодавно у Кранево, що у Болгарії, відбувся молодіжний чемпіонат світу з шашок-64 (класична програма за версією IDF).

    Українська збірна здобула чотири медалі: дві срібні та дві бронзові, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    В особисто-командних змаганнях взяли участь 126 шашкістів. У 12-ти вікових категоріях змагалися шашкісти з 15 країн: Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, Румунії, Узбекистану, України, Франції.

    Срібло світової першості здобули Мусієнко Катерина (G10) і Куценко Василина (G8).

    Бронзу вибороли Панченков Богдан (B26) і Носарєва Олена (G16).

    Також від України на турнірі виступили, але залишилися без нагород, Новицький В’ячеслав, Захаров Андрій, Богуславський Тимур, Гусєв Іван, Бєляєва Софія, Порецький Лев та Острецова Марія.

    чемпіонат світу українці Інтелектуальні види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ