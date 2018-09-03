Молоді українці виграли чотири медалі на чемпіонаті світу з шашок-64



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Однак золото так і не потрапило до рук українців

Нещодавно у Кранево, що у Болгарії, відбувся молодіжний чемпіонат світу з шашок-64 (класична програма за версією IDF).

Українська збірна здобула чотири медалі: дві срібні та дві бронзові, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

В особисто-командних змаганнях взяли участь 126 шашкістів. У 12-ти вікових категоріях змагалися шашкісти з 15 країн: Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, Румунії, Узбекистану, України, Франції.

Срібло світової першості здобули Мусієнко Катерина (G10) і Куценко Василина (G8).

Бронзу вибороли Панченков Богдан (B26) і Носарєва Олена (G16).

Також від України на турнірі виступили, але залишилися без нагород, Новицький В’ячеслав, Захаров Андрій, Богуславський Тимур, Гусєв Іван, Бєляєва Софія, Порецький Лев та Острецова Марія.