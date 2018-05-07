Молоді українці вже здобули сім золотих нагород на чемпіонаті Європи із шашок

Срібних нагород на рахунку українців уже сім, а бронзових – три

На чемпіонаті Європи із шашок серед молоді, юніорів і юнаків (шашки-64) переможцями стали й українські спортсмени. Фелікс Шепель переміг у блискавичній грі серед юніорів, а Дарина Лобанова – у блискавичній грі серед юнаків до 13 років, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. У категоріях «юнаки до 16



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Срібних нагород на рахунку українців уже сім, а бронзових – три

На чемпіонаті Європи із шашок серед молоді, юніорів і юнаків (шашки-64) переможцями стали й українські спортсмени.

Фелікс Шепель переміг у блискавичній грі серед юніорів, а Дарина Лобанова – у блискавичній грі серед юнаків до 13 років, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

У категоріях «юнаки до 16 років» друге місце посів Олександр Шнайдер, «юнаки до 13 років» – срібна нагорода у Роксолани Гринишин-Крук, «юнаки до 10 років» – Аліса Вайсброд виборола срібло, «юнаки до 8 років» – Євген Богуш став другим. Третє місце посіла Ольга Губарєва у блискавичній грі (молодь).

У швидкій грі українці здобули десять нагород.

Так, перше місце посіли Денис Шкатула (молодь), Фелікс Шепель (юніори), Вікторія Прокопюк (юніори), Олександр Шнайдер (юнаки до 16 років) і Дарина Лобанова (юнаки до 13 років).

Срібні нагороди до медальної скарбнички України додали Роксолана Гринишин-Крук (юнаки до 13 років), Аліса Вайсброд (юнаки до 10 років) і Євген Богуш (юнаки до 8 років). Бронза в Ольги Губарєвої (молодь) і Тимура Золотаря (юнаки до 10 років).

Чемпіонат Європи зі шашок серед молоді, юніорів та юнаків (шашки-64) проходить з 30 квітня по 9 травня у м. Ізмір (Туреччина).

Загалом у змаганнях беруть участь 18 команд, до складу яких входять 350 учасників.