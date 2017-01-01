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    На чемпіонаті світу зі швидких шахів українські гросмейстери видатних результатів не показали

    Володимир Онищук став 14-м, і це – найкращий результат українців
    Закінчилися чемпіонати світу 2017 року зі швидких шахів серед чоловіків і серед жінок. Українські шахісти, як чоловіки, так і жінки, залишились без медалей, інформує офіційний сайт Федерації шахів України. Найкращий результат серед українців у чоловічому турнірі у Володимира Онищука – 14-те місце. Результати українських шахісток виявились
    • Сьогодні, 09:29
    • Розсилка

    Володимир Онищук став 14-м, і це – найкращий результат українців

    Закінчилися чемпіонати світу 2017 року зі швидких шахів серед чоловіків і серед жінок.

    Українські шахісти, як чоловіки, так і жінки, залишились без медалей, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

    Найкращий результат серед українців у чоловічому турнірі у Володимира Онищука – 14-те місце.

    Результати українських шахісток виявились ще скромнішими – найкращий результат, 24-те місце, в Анни Ушеніної.

    Чемпіоном світу став В. Ананд (Індія), який переміг на тай-брейку В. Федосеєва (Росія), Я. Непомнящий (Росія) – третій.

    Титул світової чемпіонки виборола Цзюй Венцзюнь (Китай), друга – Лей Тинцзе (Китай), третя – Е. Петц (Німеччина).

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