На чемпіонаті світу зі швидких шахів українські гросмейстери видатних результатів не показали

Володимир Онищук став 14-м, і це – найкращий результат українців

Закінчилися чемпіонати світу 2017 року зі швидких шахів серед чоловіків і серед жінок. Українські шахісти, як чоловіки, так і жінки, залишились без медалей, інформує офіційний сайт Федерації шахів України. Найкращий результат серед українців у чоловічому турнірі у Володимира Онищука – 14-те місце. Результати українських шахісток виявились