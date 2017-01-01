На чемпіонаті світу зі швидких шахів українські гросмейстери видатних результатів не показали
- Сьогодні, 09:29
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Володимир Онищук став 14-м, і це – найкращий результат українців
Закінчилися чемпіонати світу 2017 року зі швидких шахів серед чоловіків і серед жінок.
Українські шахісти, як чоловіки, так і жінки, залишились без медалей, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.
Найкращий результат серед українців у чоловічому турнірі у Володимира Онищука – 14-те місце.
Результати українських шахісток виявились ще скромнішими – найкращий результат, 24-те місце, в Анни Ушеніної.
Чемпіоном світу став В. Ананд (Індія), який переміг на тай-брейку В. Федосеєва (Росія), Я. Непомнящий (Росія) – третій.
Титул світової чемпіонки виборола Цзюй Венцзюнь (Китай), друга – Лей Тинцзе (Китай), третя – Е. Петц (Німеччина).