На двох Євро з дзюдо Україна здобула п’ять нагород

Три українських спортсмени боролися в фіналах

Впродовж тижня в хорватському Поречі відбулося два чемпіонати Європи з дзюдо – серед юніорів та молоді.

В юніорському Євро серед спортсменів до 21 року, яке відбувалося в хорватському місті Пореч, взяли участь 412 атлетів з 40-ка країн. Україну представляло 16 дзюдоїстів, які вибороли чотири нагороди.

Відкрив медальний залік для нашої збірної Олег Вередиба, ставши срібним призером у ваговій категорії до 60 кг. У другий змагальний день, у вазі до 81 кг срібною медаллю відзначився Артем Бубир. Медаль такого ж достоїнства здобув важковаговик Євген Балевський (понад 100 кг). А Руслана Булавіна стала бронзовою призеркою в категорії понад 78 кг.

Додамо, що трохи не дотягнулися до медалей Анастасія Чижевська (до 57 кг) та Тимур Валієв (до 90 кг). Вони посіли сьомі місця.⠀

За підсумками змагань у загальному заліку збірна Україна посіла 10 місце.

А вже 9 листопада в тому ж Поречі стартував чемпіонат Європи U23. Серед молоді Україна виборола одну бронзову нагороду. Її у ваговій категорії до 81 кг в заключний змагальний день здобув 22-річний киянин Ґеворґ Манукян.

Зауважимо, що в кінці листопада в Будапешті відбудеться чемпіонат Європи з дзюдо серед дорослих.