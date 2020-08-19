Понад 100 відомих білоруських спортсменів підписали лист з вимогою провести повторні вибори. Весь список



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Плавчиня Олександра Герасименя - одна з найтитулованіших підписанток Світлина - Спортивная панорама

Спортивна громадськість виступила з заявою проти насильства

122 білоруських спортсмени, члени національних збірних команд, олімпійські призери, а також спортивні функціонери підписали лист з вимогою провести в країні повторні президентські вибори.

«Ми, ті, хто нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, що виступають в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюють інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів Президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян.

Ми всі віримо, що серед співробітників правоохоронних органів є гідні люди і справжні професіонали. Проте, очевидно, що ряд співробітників віддали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необґрунтованої, часто непропорційної сили стосовно громадян Республіки Білорусь.

Керуючись Конституцією Республіки Білорусь, її законодавством, ми, будучи частиною народу Республіки Білорусь – джерела влади, ті, хто нижче підписалися, вимагаємо:

1. Визнати вибори Президента Республіки Білорусь 9 серпня 2020 року недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. Вимагаємо провести повторні вибори Президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставку чинного складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності.

2. Звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності.

3. Звільнити і реабілітувати всіх політичних ув'язнених.

4. Зупинити протиправну діяльність співробітників правоохоронних органів і провести перевірки законності їх дій починаючи з моменту збору підписів для висунення в кандидати в Президенти Республіки Білорусь.

5. Виявити і покарати винних у побитті і звірячих знущаннях над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. Керівники силових структур, відповідальні за насильство, повинні подати у відставку.

6. Надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої відмови від виступу за національну збірну країни, або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів. Крім того, ці факти негайно будуть спрямовані в МОК, міжнародні спортивні федерації та комітети», - йдеться в заяві.

Підпис під заявою поставили:

1. Андрій Кравченко – срібний призер Олімпійських ігор-2008, чемпіон Європи, срібний призер двох чемпіонатів світу з легкої атлетики, заслужений майстер спорту;

2. Дмитро Асанов – боксер, заслужений майстер спорту, бронзовий призер чемпіонату світу 2015 року, переможець II Європейських ігор 2019 року, срібний призер I Європейських ігор 2015 року;

3. Степан Попов – чемпіон світу і Європи, переможець l Європейських ігор з самбо, заслужений майстер спорту, володар світового диплома в спорті Fair Play;

4. Олександра Герасименя – дворазова срібна призерка Олімпійських ігор 2012 року, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонка світу та Європи з плавання, заслужений майстер спорту;

6. Наталія Лещик - срібна призерка Олімпійських Ігор в Лондоні-2012, чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів Європи та етапів Кубка світу з художньої гімнастики;

7. Ельвіра Герман – чемпіонка Європи-2018 з легкої атлетики;

8. Марина Арзамасова – заслужений майстер спорту з легкої атлетики, чемпіонка світу-2015 і чемпіонка Європи-2014;

9. Дмитро Дюбін – майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, член національної команди, бронзовий призер чемпіонату Європи-2018, срібний призер Кубка Європи-2019;

10. Олександра Романовська – чемпіонка світу з фрістайлу 2019 року;

11. Анастасія Архипова – заслужений майстер спорту з самбо, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, член національної збірної з самбо;

12. Дмитро Базилєв – чемпіон світу з самбо, заслужений майстер спорту, головний тренер національної команди Республіки Білорусь із самбо;

13. Євген Алексієвич – майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий призер чемпіонатів Європи та світу, бойове самбо;

14. Максим Сацук – призер чемпіонату Європи з дзюдо до 23 років, призер першості Європи з самбо серед молоді, неодноразовий чемпіон і призер міжнародних і республіканських змагань, у минулому спортивний менеджер із дзюдо дирекції II Європейських ігор, нині провідний фахівець ГО «Білоруська федерація дзюдо». Сидів в ІТТ на Окрестині з 10 по 14 серпня;

15. Катерина Снитіна – капітан національної команди Республіки Білорусь з баскетболу;

16. Олена Левченко – білоруська баскетболістка, фіналістка жіночого НБА-2010, найкраща центрова чемпіонату світу-2010, бронзова призерка чемпіонату Європи-2007;

17. Аріна Мосько – гравець національної збірної Республіки Білорусь з баскетболу;

18. Анна Брич – гравець національної збірної Республіки Білорусь з баскетболу;

19. Анжела Паїм-Красовська – чемпіонка світу, чемпіонка Європи з самбо, засновниця і керівниця СК «Спарта»;

20. Анфіса Касьянова – білоруська федерація сучасного п'ятиборства, чемпіонка і призер першостей світу та Європи, чемпіонка світу в категорії «Мастерс»;

21. Олександр Опейкін – директор гандбольного клубу «Витязь», інспектор Європейської гандбольної федерації з маркетингу;

22. Костянтин Грибов – виконавчий директор Білоруської федерації кінного спорту;

23. Жанна Атавіна – виконавчий директор ГО «Білоруська федерація бадмінтону»;

24. Сергій Єременко – тренер відділення самбо, установа ГЦОР єдиноборств Мінська;

25. Костянтин Яковлєв – головний тренер гандбольного клубу «Витязь», майстер спорту;

26. Вадим Радкевич – ГУ РЦОП «Стайки», тренер-методист;

27. Іван Турончик – дзюдоїст;

28. Олександр Маркелов – гандболіст, колишній гравець національної та молодіжних збірних Білорусі;

29. Дмитро Катаєв – тренер з хокею;

30. Сергій Свірко – заступник директора гандбольного клубу «Витязь»;

31. Ілля Конєв – прес-аташе гандбольного клубу «Витязь»;

32. Максим Лорченков – юрист, колишній виконавчий директор Білоруської федерації велосипедного спорту;

33. Владислав Личик – РЦОР з гандболу, тренер-викладач зі спорту;

34. Денис Гавриленко – тренер чоловічої кадетської збірної з фехтування на шпагах;

35. Євген Соловйов – менеджер збірної Білорусі з флаг-футболу, чемпіон Білорусі-2013 з флаг-футболу;

36. Іван Грунтов – редактор сайту Hockey.by, офіційного ресурсу Федерації хокею Білорусі;

37. Олександр Куль – баскетболіст, колишній гравець національної збірної Республіки Білорусь;

38. Наталія Петракова – майстер спорту міжнародного класу, старший тренер жіночої національної команди з гандболу;

39. Олена Куль (Миклашевич) – майстер спорту з волейболу;

40. Роман Богодухов - засновник тенісної ліги в Білорусі, організатор тенісних турнірів;

41. Анатолій Мартиненко – майстер спорту з боксу, вісім років пропрацював в СДЮШОР Мінська з боксу, перед виборами звільнився;

42. Андрій Чернявський – міні-футбол, пляжний футбол, клуб «Дорожник», володар Кубка і Суперкубка Білорусі;

43. Антон Рогач – спеціаліст з реклами та PR хокейного клубу «Динамо» (Мінськ), спортивний журналіст;

44. Інна Чарикова – завідувач психології спорту, кандидат медичних наук;

45. Єлизавета Гататулліна – футбольний клуб «Динамо-Мінськ», фахівець зі зв'язків з громадськістю;

46. Ангеліна Пірська – майстер спорту з дзюдо і самбо, чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи з самбо;

47. Микола Цинкевич – баскетбольний клуб ЦСКА (Москва), керівник прес-служби;

48. Діана Воронович – майстер спорту з хокею на траві, ХК «Вікторія» (Смолевичі);

49. Володимир Казанцев – тренер-масажист національної команди Білорусі з боксу;

50. Андрій Іванов – репортер телеканалу «Білорусь 5»;

51. Анна Ящук – гравець національної збірної Республіки Білорусь з гандболу;

52. Карина Йожикова – майстер спорту, гравець національної збірної Республіки Білорусь з гандболу;

53. В'ячеслав Хамулькін – тренер ГЦОР з водних видів спорту (стрибки у воду);

54. Олександр Філанович – колишній професійний футболіст;

55. Єгор Бубен – спортивний директор велоклуб «Фереї»;

56. Дмитро Шершань – майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, дворазовий призер чемпіонатів Європи, член національної команди з дзюдо;

57. Олександр Ваховяк – майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, член національної команди з дзюдо, призер чемпіонату світу з самбо;

58. Лейла Аббасова – член національної команди з самбо, майстер спорту міжнародного класу, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи з самбо;

59. Максим Паршуто - колишній прес-секретар футбольного клубу «Крумкачі», колишній головний редактор «Трибуни» Sports.ru;

60. Олена Косцова – майстер спорту, член національної збірної Республіки Білорусь з кульової стрільби;

61. Олександра Хмельницька – майстер спорту, чемпіонка Республіки Білорусь з фехтування;

62. Микита Бесман – майстер спорту з самбо;

63. Анастасія Сироєжко – майстер спорту міжнародного класу з хокею на траві і індорхокею;

64. Ольга Мазурьонок – заслужений майстер спорту Республіки Білорусь, чемпіонка Європи з легкої атлетики (марафон, Берлін-2018);

65. Олександр Строк – прес-секретар ФК «Динамо-Мінськ»;

66. Ігор Максименко – призер і переможець міжнародних і російських першостей з тенісу в одиничному і парному розрядах, переможець найбільшого Latvian open-2016 з пляжного тенісу;

67. Олександр Дмитрієв – тренер з тенісу, ТОВ «СК-7» YESTODAY;

68. Олена Масейкова – інструктор-методист, РЦОП зі ЗВС Раубичі;

69. Ірина Просенцова – майстер спорту міжнародного класу з сучасного п'ятиборства, дворазова чемпіонка світу (команда і естафета), бронзова призерка світу в естафеті, дворазова чемпіонка Європи (естафета), срібна призерка чемпіонату Європи (команда), бронзова призерка чемпіонату Європи особисто, володар Олімпійської ліцензії в Токіо-2021, неодноразова призерка етапів Кубка світу (естафета), неодноразова призерка, чемпіонка Європи та світу серед юніорів і юнаків;

70. Євген Сошко – тренер-масажист хокейного клубу «Юність-Мінськ», національної збірної Білорусі з хокею U18;

71. Наталія Угляниця – менеджерка ТОВ «Велосипедний клуб «Мінськ»;

72. Андрій Пімахін – майстер спорту з волейболу;

73. Єлизавета Багрова – тренер-викладач БАЕГГ;

74. Олексій Федярін – майстер спорту Республіки Білорусь з фехтування, МГ СДЮШОР Профспілок з фехтування, тренер-викладач;

75. Єгор Лях – гандболіст, колишній гравець ГК «Витязь»;

76. Павло Тихонов – член національної збірної Білорусі з сучасного п'ятиборства, бронзовий призер етапу Кубка світу-2015, бронзовий призер чемпіонату світу-2017 в естафеті;

77. Андрій Ектов – фахівець з роботи зі спонсорами та партнерами ЗАТ ФК «Динамо-Мінськ»;

78. Аліна Цурікова – керівник ліцензійної програми II Європейських ігор, відповідальний секретар Білоруської федерації перегонів з перешкодами, майстер спорту з фехтування, кандидат у майстри спорту з сучасного п'ятиборства;

79. Анастасія Ларочкіна – кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики, колишній член молодіжної збірної Білорусі, педагог-хореограф;

80. Сергій Кузьмін – колишній член національної збірної з боксу, учасник і призер чемпіонатів світу та Європи;

81. Олена Гендель – волейболістка, бронзова призерка чемпіонату Європи серед молоді, багаторазова чемпіонка Росії, срібна чемпіонка Польщі, гравець команди «Ленінградка»;

82. Ангеліна Щерба (Гладка) – майстер спорту з художньої гімнастики, призерка чемпіонату Європи в Баку в 2007 році;

83. Ренат Валєєв – майстер спорту з дзюдо;

84. Анатолій Редін – спортивний фотокореспондент;

85. Антоніна Довгаль – майстер спорту з художньої гімнастики, тренер-викладач РЦОП з гімнастики художньої і тренер клубу естетичної гімнастики «Сильфіда»;

86. Віктор Ченцов – кандидат у майстри спорту бодібілдингу, чемпіон Білорусі 2012 року;

87. Марія Шулякевич – інструктор-методист РЦОП зі ЗВС Раубичі, майстер спорту Республіки Білорусь;

88. Катерина Паству – психолог, РЦОП з фрістайлу;

89. Олександра Панькіна – бронзова призерка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті (веслування академічне);

90. Ян Судиловський – майстер спорту міжнародного класу з боксу, член національної збірної Білорусі до 2016 року, призер Всесвітньої універсіади в Казані, чемпіон Європи, фіналіст чемпіонату світу серед студентів, багаторазовий переможець національних кубків і чемпіонатів;

91. Олена Климова - тренер з плавання ГЦОР «Мінськ», заслужений тренер Білорусі;

92. Ярослав Радюк – член національної команди із сучасного п'ятиборства;

93. Валентина Нестерук – майстер спорту з гандболу, член національної збірної Білорусі з гандболу;

94. Микита Старовойтов – тренер-масажист національної жіночої збірної Білорусі з важкої атлетики;

95. Олексій Селивончик – футбольний клуб «Динамо-Мінськ», фахівець з маркетингу;

96. Антон Плахов - маркетолог футбольного клубу «Динамо-Мінськ»;

97. Олексій Пижик – футбольний клуб Динамо Мінськ, фахівець зі зв'язків з уболівальниками;

98. Алеся Петрукович – ЗАТ «ФК «Динамо-Мінськ », фахівець з організації заходів;

99. Дмитро Руто – журналіст спортивного сайту by.tribuna.com;

100. Дмитро Островський – майстер спорту, срібний призер чемпіонату світу з легкої атлетики серед юніорів, чемпіон республіки Білорусь, член національної збірної;

101. Олег Дубецький - легкоатлет;

102. Павло Ситенков – майстер спорту Республіки Білорусь з плавання, неодноразовий переможець і призер чемпіонатів та Кубків Республіки Білорусь з плавання, до недавнього часу начальник-старший тренер національної команди Республіки Білорусь з плавання;

103. Андрій Рижанков – провідний фахівець з маркетингу, федерація хокею Республіки Білорусь;

104. Анастасія Тарахович – майстер спорту міжнародного класу з синхронного плавання, колишній член національної збірної Білорусь;

105. Ельміра Вардак – майстер спорту міжнародного класу з синхронного плавання;

106. Анна Авраменко – маркетолог Федерації хокею Білорусі;

107. Олександр Осипов – начальник відділу маркетингу і реклами, Федерація хокею Білорусі;

108. Тетяна Микулич – БГУФК, старший викладач;

109. Анастасія Черних – голова Апеляційного комітету Асоціації «Федерація хокею Республіки Білорусь», провідний фахівець з правового забезпечення;

110. Дарина Борисевич – майстер спорту міжнародного класу, національна команда Білорусі з легкої атлетики;

111. Олексій Камінський – майстер спорту зі стрибків у воду, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту БГУ;

112. Анна Михайлова - легкоатлетка, переможниця чемпіонату Білорусі 2019 і 2020 років;

113. Олексій Норман – спортивний журналіст;

114. Максим Островський – ведучий ФК «Динамо-Мінськ», ГК СКА-Мінськ, національних збірних Білорусі з гандболу;

115. Сергій Демяшкевич – греко-римська боротьба, чемпіон світу, Європи, переможець Кубка світу, бронзовий призер Олімпійських ігор-1992 в Барселоні;

116. Сергій Молчан – майстер спорту з легкої атлетики;

117. Ірина Жевняк – тренер-адміністратор національної команди Білорусі з греко-римської боротьби;

118. Єва Хрущова - фахівець з роботи з клієнтами, Федерація хокею Білорусі;

119. Дем'ян Турчин – заслужений майстер спорту, дворазовий чемпіон світу, п’ятиразовий чемпіон Європи;

120. Андрій Войтехович – ХК «Німан» Гродно, спеціаліст з маркетингу;

121. Анна Шило – волейбол, інструктор-методист;

122. Володимир Ламеко – чемпіон світу і Європи х шотокан-карате.

Нагадаємо, що раніше зі словами підтримки до учасників і постраждалих протестів у білорусі виступили футбольні тренер Олександр Хацкевич і Олег Дулуб, гравці збірної Білорусі з волейболу.