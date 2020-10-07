Білодід, Зантарая, офіційна зарплата. У Києві презентували клуб з дзюдо, який хоче виграти Golden League

Дарина Білодід, Яків Хаммо і Георгій Зантарая - найсильніші українські дзюдоїсти сучасності стали спартаківцями Світлина - Іван Вербицький

Під знаменами «Спартаківця» зібрані найкращі українські дзюдоїсти

6 жовтня на території столичного гольф-клубу на Оболоні відбулася презентація спортивного клубу з дзюдо «Спартаківець». Цей проект в Україні аналогів не має, адже кілька любителів цього виду єдиноборств, котрі не хочуть афішувати своїх імен, вирішили зібрати під знаменами клубу найкращих українських дзюдоїстів.

«Цей проект – не одноденка, - запевняє в коментарі «Главкому» головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. – «Спартаківець» існує ось уже рік й при цьому про його існування вирішено оголосити лише зараз. Борці отримують офіційну зарплату, забезпечені медичним страхуванням».

Віктор Кощавцев

Спортивний директор клубу Віктор Кощавцев каже, що плани в «Спартаківця» амбітні – виступати в Golden League, клубному Кубкові європейських чемпіонів з дзюдо як серед чоловіків, так і серед жінок. Зауважимо, що свого часу українські клуби в таких змаганнях вже виступали, а дніпровський «Тайфун» у 1994-му і 1996 роках навіть посідав на них другі місця.

Якщо дозволить епідеміологічна ситуація, то в боротьбу «Спартаківець» вступить з наступного року. Правда, в Golden League, у якому представлені вісім найкращих клубів континенту, ще треба вийти. Для цього потрібно за підсумками сезону-2021 опинитися в першій трійці клубного Кубка Європи.

Віталій Дуброва

«Якщо все буде гаразд і ми наступного року впораємося з завданням, то в 2022-му будемо боротися за перемогу в Golden League, - ділиться планами Віталій Дуброва. – Звісно, для цього, мабуть, доведеться підсилити склад кількома легіонерами».

Зрештою, одна легіонерка в команді є уже зараз. Легіонерка, щоправда, умовна, бо представниця абсолютної категорії (понад 78 кг) Ірина Кіндзерська народилася в Хмельницькому. Вона ставала п’ятою на Олімпіаді-2012 і третьою на чемпіонаті Європи-2013 ще під українським стягом, однак потім змінила громадянство на азербайджанське і в 2017-му принесла цій країні бронзу світового чемпіонату, а торік була третьою на Європейських іграх.

«Іра вийшла заміж і фактично живе на дві країни, - розповідає Віталій Дуброва. – Тренується більше в Києві і в цьому є позитив для наших борчинь, адже для них корисно спарингувати з такими сильними спортсменками».





Єлизавета Каланіна

«Не приховую, що Іра Кіндзерська – одна з найпринциповіших моїх суперниць, – каже «Главкому» Єлизавета Каланіна, бронзова призерка чемпіонату Європи-2018, найсильніша наразі серед українок у вазі понад 78 кг. – Проте тренуватися з основними опонентками теж корисно. Це нормальна практика. Зараз із нетерпінням очікую перших після карантину змагань. Передстартову напругу відчуваю вже зараз. Пов’язана з карантином пауза була надто довгою. Тренування на татамі відновила десь на початку літа. Благо, у моїй категорії не треба зганяти ваги. Хоча я й без того намагалася себе не запускати. Та й взагалі мені тільки 25 років і для мене перенос Олімпіади на рік не настільки критичний, як для тих спортсменів, які збираються після Ігор у Токіо завершувати кар’єру».

У неформальній обстановці під час презентації Каланіна перебувала в компанії рівнянки Анастасії Турчин, яка представляє категорію до 78 кг. Та, звісно, найзірковішою представницею «Спартаківця» є дворазова чемпіонка світу і Європи, 20-річна Дарина Білодід (вага – до 48 кг). Непереможна дзюдоїстка наразі трохи збентежена тим, що через коронавірусну кризу не виходила на татамі майже рік.

Дарина Білодід

«Подивимося, наскільки важко буде повертатися, - каже Білодід коментарі «Главкому». – Відчуваю, що з’явилася невпевненість. Бо коли не виступаєш так довго, до першого змагання підходити психологічно важко. Дуже сподіваюся, що наприкінці жовтня все ж дозволять провести Grand Slam у Будапешті (23-25 жовтня – «Главком»). Звичайно, ми підтримували форму вдома, потім поступово почали повертатися в зал. Часто навіть приховано. Я звикла спарингувати з хлопцями. Вони тримають мене в тонусі, але так чи інакше це не змагання».

Лідером чоловічої команди натомість є 33-річний Георгій Зантарая, перший в українській історії чемпіон світу з дзюдо, дворазовий чемпіон Європи, переможець ІІ Європейських ігор, котрий зараз, щоправда, готується взяти участь у виборах до Київради, куди іде за списком «Слуги народу». Про те, як він буде поєднувати політичні амбіції зі спортивними планами, Георгій розповів у розгорненому інтерв’ю «Главкому», котре опублікуємо найближчими днями.

Георгій Зантарая та Ірина Кіндзерська

Варто зазначити, що головний внутрішній конкурент Зантараї за категорією до 66 кг Богдан Ядов також входить у клуб «Спартаківець» і великої проблеми в тому, що доведеться поступитися Георгієві місцем у збірній України на Олімпіаді в Токіо, не бачить. 23-річний борець певен, що ще матиме нагоду виступити на Іграх.

Також першими номерами України «Спартаківець» представлений й у більшості інших вагових категорій. То – Артем Лесюк (до 60 кг), Артем Хомула (до 73 кг), чемпіон світу-2009 серед юніорів Кеджау Ньябалі (до 90 кг), бронзовий призер чемпіонату світу-2015 Яків Хаммо (понад 100 кг).

Власне, за словами Віталія Дуброви, окрім клубних амбіцій «Спартаківець» створювався саме для того, щоб були якісні умови для підготовки у членів збірної України. Найголовнішою метою клубу є олімпійська медаль Токіо-2021.

Іван Вербицький, «Главком»

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