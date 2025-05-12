Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На Eurosport вперше з'явиться українська аудіодоріжка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
На Eurosport вперше з'явиться українська аудіодоріжка
Першими великими івентами, які отримають українські коментарі на каналах Eurosport, стануть Джиро д'Італія та Ролан Гаррос

Українську аудіодоріжку створюватиме та підтримуватиме команда Megogo

Медіасервіс Megogo та компанія Warner Bros. Discovery вперше створили українську аудіодоріжку для мультиспортивних каналів Eurosport (Eurosport 1 та Eurosport 2). Про це повідомляє пресслужба сервісу.

З 9 травня топові прямі спортивні трансляції на каналах Eurosport будуть локалізовані українською мовою. Це  прямі ефіри таких подій як: тенісні турніри Великого шлему (Australian Open, Roland-Garros, US Open), велоперегони Гранд-турів (Giro, Tour de France), снукер (World Championship, Masters, UK Championship), Олімпійські ігри та інші вибрані змагання.

Українську аудіодоріжку створюватиме та підтримуватиме власна команда Megogo, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюватимуть команди WBD.

Першими великими івентами, які отримають українські коментарі на каналах Eurosport, стануть цьогорічні Джиро д'Італія та Ролан Гаррос. 108-й італійський Гранд-тур розпочнеться 9 травня в Албанії та завершиться 1 червня в Римі. Ролан Гаррос відбудеться з 25 травня по 8 червня.

Коментаторами будуть: Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Віталій Волочай, Олексій Борисовський, Інна Волочай, Дар’я Кузнецова, Євген Перестенко, Андрій Білик, Антон Топчій та інші. Штат коментаторів збільшуватиметься відповідно до появи нових видів спорту в сітці телеканалів Eurosport.

«Ми  прагнемо надавати найкращий контент рідною мовою, і поява українських коментаторів на каналах такого рівня як Eurosport робить перегляд світового спорту ще комфортнішим для наших глядачів», – заявила Марія Панченко, Chief Content Officer в Megogo.

Кенечі Белусевіч, президент з розвитку бізнесу та дистрибуції Warner Bros. Discovery, каже, що Україна – стратегічно важливий ринок для його компанії: «Запускаючи першу в історії українську аудіодоріжку для Eurosport разом із нашим надійним партнером Megogo, ми пишаємося тим, що допомагаємо зробити висвітлення спортивних подій світового класу більш інклюзивним та доступним. Ця ініціатива відображає нашу довгострокову відданість створенню культурно резонансних вражень через міцні місцеві партнерства».

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

Джерело
Теги: українська мова спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спортсменка виконала 34 обертання за 30 секунд
Українська фігуристка з Харкова потрапила до Книги рекордів Гіннеса
9 травня, 13:42
Різатдінова зазначила, що заробляє приблизно $5 тисяч у місяць
Гімнастка, якій пропонували мільйони доларів за послуги ескорту, розповіла про свої доходи
7 травня, 14:41
Ганна Різатдінова здобула бронзу Олімпіади у 2016 році
«Мільйони доларів». Призерка Олімпіади розповіла, як вона отримувала пропозиції щодо ескорту
7 травня, 11:53
Седнєв надіслав запит до Національного агентства з питань запобігання корупції
Посадовець Мінспорту, який відрікся від власної тещі, звинуватив ЗМІ у замовній статті
6 травня, 12:22
«Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!». Мовознавиця пояснила, як грамотно вітатися
«Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!». Мовознавиця пояснила, як грамотно вітатися
28 квiтня, 20:24
«Добрий ранок» чи «Доброго ранку»: як правильно вітатися? 10 запитань до мовознавиці
«Добрий ранок» чи «Доброго ранку»: як правильно вітатися? 10 запитань до мовознавиці
26 квiтня, 10:00
Васильєва підкреслила важливість ретельного опрацювання словників
«Яєчками» по «штукатурці». Відома філологиня рознесла вщент колегу, який оголосив фемінітиви необов'язковими
23 квiтня, 21:48
16-річна українська грація стала срібною призеркою у багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Онофрійчук здобула ще одну нагороду Кубка світу з художньої гімнастики
20 квiтня, 11:11
Переваги ходьби численні і виходять за рамки простого підрахунку кроків
10 тисяч – це міф? Вчені пояснили, скільки кроків потрібно робити щодня
16 квiтня, 09:47

Новини

На Eurosport вперше з'явиться українська аудіодоріжка
На Eurosport вперше з'явиться українська аудіодоріжка
Визначився новий головний тренер збірної Бразилії з футболу
Визначився новий головний тренер збірної Бразилії з футболу
Турнір розвитку УЄФА: дівоча збірна України в серії пенальті перемогла Марокко
Турнір розвитку УЄФА: дівоча збірна України в серії пенальті перемогла Марокко
«Мені 40 років, а я бігаю!». Мілевський, не добираючи слів, накричав на одноклубників
«Мені 40 років, а я бігаю!». Мілевський, не добираючи слів, накричав на одноклубників
Зірковий гравець НБА може змінити команду
Зірковий гравець НБА може змінити команду
В Афганістані влада заборонила громадянам грати в шахи
В Афганістані влада заборонила громадянам грати в шахи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
60K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
40K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
29K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
27K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua