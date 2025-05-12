На Eurosport вперше з'явиться українська аудіодоріжка

Першими великими івентами, які отримають українські коментарі на каналах Eurosport, стануть Джиро д'Італія та Ролан Гаррос

Українську аудіодоріжку створюватиме та підтримуватиме команда Megogo

Медіасервіс Megogo та компанія Warner Bros. Discovery вперше створили українську аудіодоріжку для мультиспортивних каналів Eurosport (Eurosport 1 та Eurosport 2). Про це повідомляє пресслужба сервісу.

З 9 травня топові прямі спортивні трансляції на каналах Eurosport будуть локалізовані українською мовою. Це прямі ефіри таких подій як: тенісні турніри Великого шлему (Australian Open, Roland-Garros, US Open), велоперегони Гранд-турів (Giro, Tour de France), снукер (World Championship, Masters, UK Championship), Олімпійські ігри та інші вибрані змагання.

Українську аудіодоріжку створюватиме та підтримуватиме власна команда Megogo, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюватимуть команди WBD.

Першими великими івентами, які отримають українські коментарі на каналах Eurosport, стануть цьогорічні Джиро д'Італія та Ролан Гаррос. 108-й італійський Гранд-тур розпочнеться 9 травня в Албанії та завершиться 1 червня в Римі. Ролан Гаррос відбудеться з 25 травня по 8 червня.

Коментаторами будуть: Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Віталій Волочай, Олексій Борисовський, Інна Волочай, Дар’я Кузнецова, Євген Перестенко, Андрій Білик, Антон Топчій та інші. Штат коментаторів збільшуватиметься відповідно до появи нових видів спорту в сітці телеканалів Eurosport.

«Ми прагнемо надавати найкращий контент рідною мовою, і поява українських коментаторів на каналах такого рівня як Eurosport робить перегляд світового спорту ще комфортнішим для наших глядачів», – заявила Марія Панченко, Chief Content Officer в Megogo.

Кенечі Белусевіч, президент з розвитку бізнесу та дистрибуції Warner Bros. Discovery, каже, що Україна – стратегічно важливий ринок для його компанії: «Запускаючи першу в історії українську аудіодоріжку для Eurosport разом із нашим надійним партнером Megogo, ми пишаємося тим, що допомагаємо зробити висвітлення спортивних подій світового класу більш інклюзивним та доступним. Ця ініціатива відображає нашу довгострокову відданість створенню культурно резонансних вражень через міцні місцеві партнерства».

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея.

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.